«القاتل الصامت كلمة السر».. حوادث مؤلمة بسبب تسرب الغاز

على مدار السنوات الماضية وفي فصل الشتاء مع استخدام السخانات الغاز، تسبب تسرب الغاز في وفاة العديد من الأشخاص، بعد العثور عليهم داخل شققهم وعدم وجود شبهة جنائية، واكتشاف أن تسرب الغاز هو السبب في الوفاة

وخلال التقرير التالي نرصد عدد من الوقائع التي كان الغاز هو السبب الرئيسي في وفاة أصحابهم في عدد من المدن.

وفاة 6 عمال بالجيزة بسبب تسرب الغاز أثناء نومهم

ولقي 6 عمال مصرعهم، داخل شقة سكنية في هرم سيتى بـ الجيزة ، إثر تسريب غاز منزلى، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وصرحت بدفن جثامين ضحايا «لقمة العيش» لعدم وجود شبهة جنائية وعاينت الشقة محل الواقعة.

البداية، كانت ببلاغ من سكان أحد الكمبوندات بحدائق أكتوبر بوفاة 6 أشخاص داخل شقة، وبالانتقال والفحص عثر على 6 متوفين، وهم: طارق مصطفى أنور، 23 سنة، ووليد حمد حسين، 29 سنة، ومحمد سعيد محمد، 23 سنة، يوسف عبدالفتاح السيد، 23 سنة، بدوي بريك بعد العاطى، 33 سنة، عبدالله حسن موسى، 19 سنة.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الضحايا استنشقوا الغاز أثناء نومهم وعثر أحد الأشخاص على جثثهم في الـ8 صباحًا عقب دخوله لشقتهم، ليجدهم قد لفظوا أنفاسهم الأخيرة مع وجود تسريب غاز.

وقال الشاب الذي عثر على الجثامين، إنه كرر الاتصال عليهم مرارًا وتكرارًا دون جدوى فقرر التوجه لمسكنهم فكانت الفاجعة في انتظاره.

وفاة عروسين بعين شمس بسبب غاز السخان

وفي منطقة عين شمس لقي عروسان مصرعهما بعد أيام قليلة من حفل زفافهم، وكشفت التحقيقات الأولية أن الوفاة حدثت نتيجة تسريب للغاز الطبيعي من الحمام، أدى إلى اختناقهما بسبب استنشاق الغاز، ما أدى إلى وفاتهما.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع عروسين عقب زفافهما داخل شقتهما.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن العروسين لقيا مصرعهما بعد إتمام حفل زفافهما بـ 48 ساعة، كما تبين عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة وأن الوفاة حدثت بسبب تسرب الغاز الطبيعي.

تسرب الغاز ينهي حياة عروسين ببولاق الدكرور

وفي فبراير 2022 وبمحافظة الجيزة لقي عريس وزوجته مصرعهما بعد حفل زفافهما بمنطقة بولاق الدكرور، وكشفت التحريات أن تسرب الغاز وراء الحادث.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثتي زوجين داخل شقتهما بمنطقة الشوربجي بدائرة القسم، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وتبين العثور على جثة العريس وزوجته، وتم نقلهما إلى مستشفى بولاق الدكرور تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات بعد معاينة شقة العروسين وجود رائحة غاز طبيعي منتشرة فيها، وتم إغلاق محابس الغاز.

مصرع سيدة وأبنائها داخل شقتهم بسبب تسريب «غاز السخان» بالإسكندرية

وتسبب تسرب غاز السخان بمنطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، داخل شقة في مصرع ربة منزل وأبنائها، نتيجة تعرضها لاختناق نتيجة استنشاق الغاز.

تلقى اللواء خالد البري، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد بوفاة ربة منزل وأبنائها داخل شقتهم بسبب تسريب غاز السخان.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الوفاة بعد تعرضهم باختناق نتيجة تسريب غاز السخان، مما أدى إلى وفاة ربة منزل وأبنائها 10 سنوات و16 سنة.

كشفت التحريات، أنه أثناء عودة الأب إلى المنزل فوجئ بوفاة الأم وأبنائه وانبعاث رائحة الغاز داخل الشقة، تم نقل جثامين المتوفين الثلاثة إلى مشرحة كوم الدكة ووضعها تصرف النيابة

نصائح الحماية المدنية لتجنب تسرب الغاز

وحذرت إدارات الحماية المدنية من تسرب الغاز ووقوع الضحايا أو مصابين نتيجة لحدوث اختناق بسبب استنشاق مادة ثانى أكسيد الكربون، ولكى يتم تجنب حدوث التسرب يجب على قاطنى العقارات اتباع التعليمات التالية: