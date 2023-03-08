«المحامين»: إتمام التصالح على مبنى النقابة الجديد وافتتاحه قريبا

قال عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، إن النقابة العامة انتهت من إجراءات المصالحة على الدور المخالف فى المبنى الجديد.

وأضاف في بيان له: «استلمت النقابة نموذج ١٠ الخاص بالتصالح وسيتم افتتاح المبنى قريباً».

وسبق أن أجرى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لمبنى النقابة العامة الجديد، وذلك للوقوف على آخر التطورات الخاصة بتشطيبه، برفقة المسؤولين عن مشروع المنبى من موظفي النقابة.

وتابع النقيب العام التشطيبات الأخيرة بالمبنى الجديد؛ للوقوف على مدى جاهزيته تمهيدًا لنقل الإدارات والموظفين إليه في أسرع وقت لتقديم الخدمات للمحامين في سهولة ويسر.

وعرض مدير المشروعات بالنقابة على النقيب العام تفاصيل التطورات الأخيرة في المبنى، وبدوره أبدى عبدالحليم علام عدد من الملاحظات على الأعمال لأخذها في الاعتبار وتنفيذها.

ووجه نقيب المحامين بضرورة إنجاز مشروع مبنى النقابة في أسرع وقت ممكن، ليكون صرحًا جديدًا للنقابة يفخر به جميع المحامين، ويليق بمكانة مهنة المحاماة العريقة.

فيما تفقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أعمال إنشاء نادي محامي أسيوط الجديدة، وأرض النادي النهري بأسيوط.

وكان عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أجرى، جولة تفقدية لأعمال تطوير وتجديد مبنى نقابة ونادي محامي بني سويف، ومتابعة منظومة طباعة الكارنيهات بالنقابة الفرعية، كما عقد اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة.

وفي زيارته لنقابة محامي المنيا، تفقد نقيب المحامين الأعمال الإنشائية لنادي محامي المنيا الجديدة، كما قام بتفقد مبنى النقابة الفرعية، وعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة الفرعية للاستماع لمقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات النقابية المقدمة للأعضاء.

رافق نقيب المحامين خلال جولاته التفقدية محمد الكسار، محمد كركاب، محمد فزاع، محمد نجيب، أعضاء مجلس النقابة العامة، وطارق عبد العظيم، نقيب محامي بني سويف، وعلاء حسن، نقيب محامي المنيا، ومحمد كمال الجاحر، نقيب محامي شمال أسيوط، وأحمد البدراوي، نقيب محامي جنوب أسيوط، وأعضاء مجالس نقابتهم الفرعية.