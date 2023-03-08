الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 11 تعديًا على أراض زراعية وأملاك دولة بالمنيا

إزالة تعديات
إزالة تعديات

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال اللواء هانى بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية تله تمكنت من رصد حالتى تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير بحضور رئيس الوحدة المحلية بقرية تلة.

وأشار إلى أن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، شدد على ضرورة المتابعة المستمرة والوقوف الفورى لأى شكل من أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمة للبناء موجها برصد المخالفة والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة العامة.

وأضاف عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار نظمت حملة لإزالة التعديات، حيث قام إبراهيم سمكة، رئيس حي غرب وفني التنظيم ومسئول الجمعية الزراعية وإدارة الإزالات والإشغالات بإزالة ٨ حالات تعد على أرض زراعية بحوض الخزام وحوض المدنية المنورة وحوض واصف على مساحة 4 قراريط و12 سهمًا، وتم تسليم الموقع خال من التعديات لفني التنظيم مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي نفذت إزالة لحالة تعد خارج الحيز العمراني بحي غرب المدينة بمساحة ٨٠ مترًا بالتعاون مع إدارة الزراعة وإدارة الإزالات بالمجلس، وبإشراف على الكيال وفضل الجبالي نائبا المركز، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية مراكز المنيا مطاي وبني مزار والمنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

إزالة 11 تعديًا على أراض زراعية وأملاك دولة بالمنيا

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد محطات مياه الشرب بالمدينة

مصرع سيدة صدمتها سيارة نقل على «الصحراوي الغربي» بالمنيا

بريطانيا تلجأ إلى محطات الفحم الاحتياطية بسبب الضغوط على سوق الكهرباء

تراجع أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء

«الصحة» تعلن الحصر النهائي للوفيات والمصابين في حادث «قطار قليوب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين