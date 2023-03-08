إزالة 11 تعديًا على أراض زراعية وأملاك دولة بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال اللواء هانى بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية تله تمكنت من رصد حالتى تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير بحضور رئيس الوحدة المحلية بقرية تلة.

وأشار إلى أن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، شدد على ضرورة المتابعة المستمرة والوقوف الفورى لأى شكل من أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمة للبناء موجها برصد المخالفة والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة العامة.

وأضاف عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار نظمت حملة لإزالة التعديات، حيث قام إبراهيم سمكة، رئيس حي غرب وفني التنظيم ومسئول الجمعية الزراعية وإدارة الإزالات والإشغالات بإزالة ٨ حالات تعد على أرض زراعية بحوض الخزام وحوض المدنية المنورة وحوض واصف على مساحة 4 قراريط و12 سهمًا، وتم تسليم الموقع خال من التعديات لفني التنظيم مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي نفذت إزالة لحالة تعد خارج الحيز العمراني بحي غرب المدينة بمساحة ٨٠ مترًا بالتعاون مع إدارة الزراعة وإدارة الإزالات بالمجلس، وبإشراف على الكيال وفضل الجبالي نائبا المركز، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

جانب من الإزالة

جانب من الإزالة

جانب من الإزالة

جانب من الإزالة

جانب من الإزالة

جانب من الإزالة

جانب من الإزالة

جانب من الإزالة

جانب من الإزالة

جانب من الإزالة

جانب من الإزالة

جانب من الإزالة

جانب من الإزالة

جانب من الإزالة

جانب من الإزالة

جانب من الإزالة

جانب من الإزالة

جانب من الإزالة