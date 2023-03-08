تقرير يرشح مدينة مصرية ضمن أرخص الوجهات السياحية على ساحل المتوسط

رشح موقع Time Out الدولي المعني بالسفر والسياحة مصر من أرخص الوجهات السياحية لقضاء العطلات على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وقال التقرير إن البحر الأبيض المتوسط ​​هو مكان شاسع، ويمتد من جبل طارق وإسبانيا إلى اليونان وتركيا ومصر وتونس، وهناك 22 دولة (وثلاث قارات) لديها خط ساحلي واحد على الأقل على البحر المتوسط.

وعلى الرغم من أن بعض الوجهات في البحر الأبيض المتوسط ​​لديها بعض الممثلين الجذاب، إلا أنها ليست كلها باهظة الثمن، بعضها، في الواقع، ميسور التكلفة إلى حد ما - وهذا ما أظهرته الدراسة.

وقال التقرير إن مدينة بورسعيد تأتي على رأس القائمة، ووصفتها بأنها مدينة تقع في شمال شرق مصر، في الطرف الشمالي لقناة السويس، كان من الواضح أن بورسعيد كانت أرخص غذاء في الدراسة.

في سياق آخر رشَّح موقع "ذا ترافل" السياحى الكندي شواطئ شرم الشيخ ضمن أفضل 10 شواطئ في أفريقيا تتمتع بمناظر طبيعية خلابة، داعيًا محبي السفر حول العالم لزيارة المدينة المطلة على البحر الأحمر والاستمتاع بما لديها من مقومات سياحية مميزة.

وقال الموقع إن مصر تعد من أكثر الوجهات شعبية في القارة الأفريقية بسبب امتلاكها العديد من الشواطئ والمنتجعات الساحلية الجذابة على سواحل البحر الأحمر، وأبرزها شرم الشيخ التي تتميز بشواطئها الرائعة ومياهها الصافية وطقسها الدافئ على مدار السنة، واصفًا المدينة المصرية بأنها "ملاذ مثالي لكل من يريد استكشاف الطبيعة الخلابة التي لا تشوبها شائبة".

وأضاف الموقع الكندي، في تقرير له، إن شرم الشيخ تعد واحدة من أفضل مناطق الجذب السياحي في قارة إفريقيا، حيث توفر أفضل تجربة للسباحة والعوم قبالة الشواطئ الرائعة حول ساحل البحر الأحمر، كما أنها تمثل موقعًا رائعًا للسياح للاستمتاع بحمامات الشمس وممارسة رياضة الغوص تحت الماء.

وتابع: توفر شرم الشيخ بيئة مثيرة للغاية بسبب شواطئها الواسعة ومياهها الصافية والدافئة في ذات الوقت، ما يجعلها خيارًا جيدًا للغواصين والسباحين الذين يتتوقون للسفر من جميع أنحاء العالم.