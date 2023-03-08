الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تفاصيل احتفالات دار الأوبرا والمركز القومى للترجمة باليوم العالمى للمرأة

اليوم العالمي للمرأة
اليوم العالمي للمرأة

تنظم دار الأوبرا المصرية، والمركز القومي للترجمة، عدة فعاليات احتفالا باليوم العالمي للمرأة، والذي يحل في في الثامن من شهر مارس من كل عام.

وفي الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء، تحتضن قاعة طه حسين، التابعة للمركز القومي للترجمة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، الاحتفالية التي ينظمها المركز تحت شعار "الحق في الترجمة"، بمشاركة المترجمتين: دكتورة سحر توفيق، والدكتورة مروى ممدوح سالم.

ويتضمن اللقاء احتفالية المركز القومي للترجمة، بقرب صدور الطبعة العربية من كتابي "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور" من تأليف ماريلين بوث و من ترجمة سحر توفيق، ورواية "الأفريكانية" من تأليف أريانا داجنينو ومن ترجمة مروى ممدوح سالم.

كما يقدم المركز القومي للترجمة، احتفالا باليوم العالمي للمرأة أيضا، خصم 40% على جميع إصداراته الحديثة، بمنفذ البيع الكائن أيضا بساحة دار الأوبرا المصرية.

ومن بين هذه الإصدارات نذكر: "براءة جذرية: دراسات في الرواية الأمريكية المعاصرة" من تأليف إيهاب حسن ومن ترجمة السيد إمام، و"الرواية التاريخية عند الكاتبات الأفروأمريكيات" من تأليف اّنا نونيس و من ترجمة شرقاوي حافظ، “تاريخ نقدي لعقد التسعينيات: من نهاية كل شيء إلى بداية شيء ما" من ترجمة ناهد عبد الحميد إبراهيم، ”العقل الاجتماعي"من تأليف جين سويلين لافيل ومن ترجمة أحمد زايد، وغيرها.

ــ صالون الأوبرا الثقافي يناقش الرؤية الإبداعية للمرأة العربية

في سياق متصل، تحتفل دار الأوبرا المصرية، أيض باليوم العالمى للمرأة، حيث تعقد في السابعة مساء اليوم، أمسية جديدة من أمسيات صالون الأوبرا الثقافى، والتي يحتضنها المسرح الصغير، تحت شعار "مبدعات عربيات"، ويستضيف الناشطة الفلسطينية آمال الآغا رئيس الاتحاد النسائ ، المطربة السورية إيمان باقي، الكاتبة الصحفية ريهام الحداد، الكاتبة اليمنية شذا الخطيب، الإعلامية الليبية وداد الشريف ويدير الأمسية الكاتبة الصحفية شاهيناز الفقي.

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال دولى يتم خلال شهر مارس من كل عام للاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء وجاء بعد عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945 فكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة رغم أن بعض الباحثين يرجح ان اليوم العالمي للمرأة كان نتيجة بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.

تفاصيل احتفالات دار الأوبرا المصرية المركز القومي للترجمة باليوم العالمي للمرأة الحق في الترجمة الرؤية الإبداعية للمرأة العربية

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