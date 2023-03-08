الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هانى فرحات يكشف تفاصيل تجهيزات حفل «ذكريات مع الموسيقار هانى شنودة»

هانى شنودة
هانى شنودة

يستعد الموسيقار العالمي هاني فرحات، لقيادة واحدة من أضخم الحفلات المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان «ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة»، على أحد المسارح الكبرى بالمملكة العربية السعودية، ويجتمع فيه بالغناء لأول مرة باقة من ألمع نجوم الغناء فى الوطن العربى منهم النجم محمد منير وعمرو دياب، أنغام، أحمد عدوية، مي فاروق، مصطفى حجاج، فرقة كايروكي بقيادة أمير عيد، وكوكبة من المطربين ويتولى إخراج الحفل المخرج خيري بشارة.

من جانبه أكد الموسيقار هانى فرحات، لأحد البرامج أن هناك اهتماما خاصا جدا، بهذا الحفل للاحتفاء بمشوار الموسيقار الكبير هانى شنودة، وعن التجهيزات للحفل أكد أنه يسعى ويحضر له منذ شهرين ونصف، وبذل مجهودا كبيرا خاصا بأن تكون الموسيقى كأنها تم تأليفها بروح وحداثة اليوم مع الحفاظ على هوية وشخصية هاني شنودة.

وعن رد فعل الموسيقار الكبير هاني شنودة، على تلك الاحتفالية قال «فرحات» إنه ظل يداعب الفرقة الموسيقية بخفة دم ويقول لنا إنه يشعر أن هناك كاميرا خفية ومقلب مدبر له.

يقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم تحت عنوان «ذكريات مع هاني شنودة» ويشارك به عدد كبير من النجوم منهم عمرو دياب ومحمد منير وأحمد عدوية وأنغام ومصطفى حجاج.

المعروف أن الموسيقار الكبير هانى شنودة، ولد سنة 1943 بطنطا بمصر اكتشف مواهب صوتية مصرية، أسس فرقة المصريين، تخرج في كلية الموسيقى سنة 1966م وبعد ذلك التحق بالمعهد العالى للموسيقى "الكونسيرفتوار"
اشترك مع فرقة البلاك كوتس
قدم محمد منير ، ولحن له أربع أغانٍ فى أول ألبوماته (علمونى عينيكى) ووزع أغانى الألبوم بالكامل، كمان لحن له فى الألبوم التانى (بنتولد) ثمان أغانٍ ووزع كامل الألبوم.

كما اكتشف عمرو دياب فى حفل من حفلات فرقة المصريين فى بورسعيد وأقنعه بالانتقال إلى القاهرة ودراسة الموسيقى وقدمه للجمهور فى ألبوم (يا طريق) ولحن له أربع أغانٍ ووزع كل الأغانى وعرفه بمجموعة من الشعراء والملحنين منهم صلاح جاهين وعبد الرحيم منصور وشوقى حجاب وعزيز الناصر.

فيما لحن مجموعة من الأغانى لمطربات منهم نجاة الصغيرة "بحلم معاك" و"أنا بعشق البحر" ولفايزة أحمد مثل هدى الليل ووزع أغانى دنيا جديدة وعلى وش القمر، وعمل الموسيقى التصويرية لمجموعة افلام مصرية منها «المشبوه» و «الحريف» و «غريب فى بيتى».

المخرج خيري بشارة الموسيقار الكبير هاني شنودة الموسيقار هاني فرحات النجم محمد منير فرقة المصريين أنغام

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