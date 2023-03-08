الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارة ملاكى وربع نقل بأبوقرقاص

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

أصيب 7 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وملاكي بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان أمام قرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

 

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة  النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام :9718ن ه أ ربع نقل، 8134 ن ل أ ملاكي، بطريق مصر أسوان الزراعي السريع، أمام قرية أتليدم، بمركز أبوقرقاص.
 

بالإنتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، ونتج عن ذلك إصابة 7 أشخاص وهم: نرجس فهمي 50 سنة، ست الحبايب محمد محمود 35 سنة، عماد جمعة حسنين 37 سنه، يعقوب نادي إسحاق 26 سنة، نجاح أبو المجد محمود 40 سنه، جمعة صابر أمين 56 سنة، شهد ضاحي جمعة 15 سنة، وجميعهم يقيمون في قرية ساقية موسي بمركز أبو قرقاص.
 

تم نقل المصابين لمستشفي ابوقرقاص المركزي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

إصابة 7 أشخاص تصادم سيارة ملاكي وربع نقل الطريق الزراعي امام قرية اتليدم بابوقرقاث مستشفي أبو قرقاص المركزي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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وائل لطفي

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