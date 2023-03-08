الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بنفيكا يكتسح كلوب بروج ويحجز أول مقعد فى ربع نهائى دورى الأبطال

بنفيكا
بنفيكا

اكتسح بنفيكا البرتغالي نظيره كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

 

وحجز بنفيكا أول مقعد في ربع نهائي الأبطال بعدما نجح في التأهل لهذا الدور، بفوز على ذهابًا وإيابا على نظيره البلجيكي بنتيجة 7-1.

 

وتقدم بنفيكا بهدف مبكر في الدقيقة الثانية بواسطة جواو ماريو لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو (فار). 

 

وتقدم رافا سيلفا بهدف لبنفيكا في الدقيقة 38 عبر تصويبة قوية بقدمه اليمنى مستغلا تمريرة جونكالو راموس. 

 

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول تقمص جونكالو راموس دور البطولة وسجل الهدف الثاني لبنفيكا بتمريرة حاسمة من جواو ماريو. 

 

وعاد جونكالو راموس وسجل الهدف الثاني له والثالث لبنفيكا في الدقيقة 57 بتسديدة بقدمه اليسرى بعد تمريرة من أليكس جريمالدو. 

 

وحصل بنفيكا على ضربة جزاء نتيجة عرقلة اباكار سيلا لجيلبرتو جونيور، ليسجل منها جواو ماريو رابع أهداف الفريق البرتغالي في الدقيقة 71. 

 

وشهدت الدقيقة 78 الهدف الخامس لبنفيكا عن طريق ديفيد نيريس مستغلا تمريرة جواو نيفيس، حيث استعان الحكم بتقنية الفيديو (فار) قبل احتساب الهدف.

 

 وقبل دقيقتين من نهاية المباراة رد بيورن ماير بالهدف الوحيد لكلوب بروج.

بنفيكا بنفيكا البرتغالي كلوب بروج ربع نهائي الأبطال دوري ابطال اوروبا

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