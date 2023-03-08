وزيرة الثقافة تشهد حفل إعلان جوائز مؤسسة فاروق حسنى وتشيد بمستوى المشاركين

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حفل توزيع جوائز "مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون"، في دورتها الرابعة لعام 2023.

وافتتحت وزيرة الثقافة، والفنان فاروق حسني، المعرض الجماعي للشباب الفائزين بجوائز الدورة الرابعة، وأثنت على مستوى الأعمال المشاركة بفروع الجائزة المُختلفة من نحت وتصوير وعمارة وتصوير فوتوغرافي، مُشيرة إلى أن الأعمال تُنبئ عن شباب واعد ومواهب خلاقة، وتؤكد أن أرض مصر التي ابتدعت الفن وعلمته للعالم ما تزال خصبة وغنية بمبدعيها.

من جانبه، عبر الفنان فاروق حسني، عن سعادته بهذا اللقاء الذي يتجدد كل عام، مؤكدًا سعادته بالمبدعين الذين تتزايد أعدادهم كل دورة من المسابقة، مؤكدًا أن تزايد أعداد المشاركين يُسعده بشكل شخصي، قائلا إن المؤسسة خلال الأربع سنوات، وبدعم من وزارة الثقافة، حققت العديد من الإنجازات مما يجعلنا نعمل أكثر خلال السنوات القادمة لتقديم المزيد.

ووجه الشكر لأعضاء المؤسسة ومجلسها، مشيدًا بدورهم الفاعل في أنشطة المؤسسة المختلفة.



أعقب ذلك توزيع الجوائز ، حيث فاز بالمركز الأول فرع النقد الفني التشكيلي سارة أحمد حسن عودة، وفاز بالمركز الثاني سارة حامد زيادة، فيما فاز بالمركز الثالث كلا من: أسراء أحمد عبد الحمبد علي، وفيفان أمين بطرس

أما فرع التصوير (الرسم) ففاز بالمركز الأول فيه سالي جمال عبد اللطيف ، والمركز الثاني آية محمد أحمد، والمركز الثالث وليم صفوت فهيم

وفاز بالمركز الأول بفرع النحت فاطمة محمد، وفاز بالمركز الثاني محمد عزت، وفاز بالمركز الثالث يوستينا شحاته .

وفاز بجوائز التصوير الفوتوغرافي

بالمركز الأول، عمر أمجد، وبالمركز الثاني رحمة إبراهيم، وفاز بالمركز الثالث محمود سعد .

كما منحت لجنة تحكيم جائزة التصوير الفوتوغرافي شهادة شكر وتقدير لكلا من جورج القمص، وإسلام محمود.

ومنحت جوائز العمارة لكلاً من: محمد عزت كما فاز بشهادة شكر وتقدير المتسابق جورج القمص يوسف ناشد ، والمتسابق إسلام محمود محمد عثمان حسن ، محمد مجدي حيث فازا بالمركز الأول ، وفاز بالمركز الثاني مشاركة جماعية لكلاً من تيمور مصطفي ، عبدالرحمن أمين ، مريم عبد الناصر ، نورهان سامح، والمركز الثالث مشاركة جماعية لكلاً من ميار صلاح ، سمية مجدي .



كما تم منح المتسابقين محمود فاروق ، باسم أحمد شهادتي شكر وتقدير.

وزيرة الثقافة تشهد حفل إعلان جوائز مؤسسة فاروق حسنى