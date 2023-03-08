أول مصرية تزرو الفضاء: وقع علىّ الاختيار من بين 7000 مشارك

قالت المهندسة سارة صبري، أول مصرية وعربية تزور الفضاء، إنها تشعر بالفخر الشديد كونها أول سيدة مصرية وعربية وإفريقية تزور الفضاء، مشيرة إلى أن دراستها في كلية الهندسة قسم ميكانيكا أنار بداخلها حلم السفر للفضاء.

المصريون بالفضاء

وأكدت سارة صبري، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه وقع عليها الاختيار لزيارة الفضاء من بين 7000 مشارك، كما أنها لم تدفع أي مبالغ مالية من أجل هذه الزيارة كما توقع الكثيرون.

استكشاف الفضاء

وأضافت في حديثها، أنه فور علمها بفوزها برحلة السفر للفضاء اختلطت مشاعرها ما بين الخوف والفرح والقلق الشديد، خاصة وأنها تؤمن بضرورة وجود مصريين على الفضاء في ظل التقدم التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم في هذا القطاع يوماً تلو الآخر.

وتابعت: "تم اختياري كواحدة من 7000 شخصية تقدم لزيارة الفضاء، والشركة التي تصطحب أشخاص للفضاء، ترفع شعار الفضاء من أجل الإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكية".