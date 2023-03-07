الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

6.4 مليار دولار واردات مصر من دول أمريكا الشمالية خلال 11 شهرًا

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن واردات مصر من دول أمريكا الشمالية سجلت 6.4 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من 2022، مقابل 5.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 1.022 مليار دولار.

أشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى حدود 6.056 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 5.078 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 977.9 مليون دولار.

وأشار إلى ارتفاع واردات مصر من كندا إلى حدود 272.8 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 255.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 17 مليون دولار.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء واردات مصر أمريكا الشمالية الولايات المتحدة الامريكية

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