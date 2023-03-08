الأربعاء 08 مارس 2023
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توك شو

بسبب وفاته فى «الفرسان».. أحمد عبدالعزيز يكشف موقفًا طريفًا تعرض له

أحمد عبدالعزيز
أحمد عبدالعزيز

أكد الفنان أحمد عبدالعزيز، أنه كان مصيبًا في كل اختياراته الفنية ولو عاد به الزمن مرة أخرى فإنه سيقدمها ولكنه سيصحح أخطاءً شخصية في التجربة ذاتها.

 وأضاف “عبدالعزيز”، خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "cbc"، أنه لو عاد به الزمن فسيكون حريصًا بشكل أكبر على الاهتمام بالوقت، كما سيصحح أخطاء خاصة بالصحة والاهتمام بها.

وفاته في مسلسل الفرسان

 وتابع: "الفن شيء مفيد جدًا للناس والمجتمع، اتذكر أنه بعد مقتل سيف الدين قطز وهو الشخصية التاريخية التي جسدتها في مسلسل الفرسان جاءني بعد بيتي كل يوم، شخصان أو 3 أشخاص لا أعرفهم وكانوا يطلبون التحدث إليّ.. كان بيبقوا ساعات أب وابنه الصغير، وأول ما يشوفوني الأب ميقوليش ازيك حتى، لكن يقول ابنه أديه عايش ومماتش، لأن ابنه كان زعلان على وفاتي في المسلسل، فكان لازم يشوفك".

أحمد عبدالعزيز مسلسل الفرسان اختياراته الفنية الصحة الشخصية التاريخية

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