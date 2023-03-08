دشن محمد بكر رئيس مركز ومدينه سيوة المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة) بواحة سيوة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لزيادة المساحات الخضراء بجميع المحافظات والمدن والقرى والنجوع في الجمهورية، لمواجهة التغيرات المناخية وإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا.

جاء ذلك بحضور خليل خليفة، مدير إدارة الشباب والرياضة، وموسى إبراهيم، ممثلا إدارة سيوة التعليمية، وأمين مركز سيوة لحزب مستقبل وطن، وبلال جبريل أمين نقابة المعلمين بندر سيوة، وأبوبكر عبدالرحمن رئيس قرية بهي الدين، وأحمد يوسف رئيس قرية المراقي، وأحمد يوسف رئيس مجلس إدارة مركز شباب سيوة، وعدد من التنفيذيين والشعبين بسيوة.

وتفقد رئيس مدينة سيوة المبادرة، حيث قام بزراعة بعض الأشجار المثمرة وغير المثمرة بمركز شباب سيوة.

وأوضح رئيس مدينة سيوة، أن تضم المبادرة الأشجار المثمرة وغير المثمرة كمرحلة أولى لتوزيعها على الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة والمنشآت الحكومية بمركز سيوة والقرى التابعة لها، وتتنوع تلك الأشجار ما بين الزيتون والرمان واليوسفي والأكسيا.

وخلال تفقده وجه رئيس المركز، بإعداد خطة عمل للمبادرة تشمل توزيع الأشجار وأماكن زراعتها بشتى أنحاء الواحة، مشيرا إلى أنه سيتم زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس والمستشفيات ومداخل المدينة للارتقاء بالمظهر العام وتحسين الرؤية البصرية.

وأكد رئيس مدينة سيوة على متابعته الدورية لتنفيذ المبادرة الرئاسية للتأكد من تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة للمبادرة ، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف عوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وامتصاص الملوثات والأدخنة، فضلاً عن مضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، مع تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

رئيس مدينة سيوة يدشن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

رئيس مدينة سيوة يدشن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

رئيس مدينة سيوة يدشن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

رئيس مدينة سيوة يدشن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

رئيس مدينة سيوة يدشن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

رئيس مدينة سيوة يدشن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة