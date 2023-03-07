تفاصيل حادث خروج قطار قليوب وارتفاع الوفيات لشخصين

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل حادث قطار قليوب - منوف، الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، موضحا أن وزارة الصحة أكدت أنه تم إصابة 16 مواطنا، بينهم 3 مصابين تلقوا العلاج في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي ووفاة شخصين كانوا ما بين العربة الأولى والجرار.

المئات من المواطنين سارعوا لمكان الحادث لإنقاذ المصابين

وأضاف خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع على “صدى البلد”، أن المئات من المواطنين سارعوا للانتقال إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين، لافتا إلى أن هذا الوقت من اليوم يشهد ازدحامًا في عدد الركاب حيث يكون الموظفين عائدين من أعمالهم.

وأكد أن النائب العام، أمر بالتحقيق في الحادث وأسبابه، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من سيارات الإسعاف انتقلت إلى موقع الحادث، وتم رفع حالة الطوارئ في مستشفيات القليوبية لاستقبال المصابين.