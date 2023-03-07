«جت سليمة».. 3حكايات درامية تاريخية مليئة بالمغامرات والكوميديا

تعرض قناة «سى بى سى»، ومنصة «واتش إت»، خلال النصف الثانى من الموسم الرمضانى المقبل، المسلسل الكوميدى «جت سليمة»، بطولة النجمة دنيا سمير غانم.

وينقسم المسلسل إلى ثلاث حكايات تدور حول مغامرات خيالية وردت داخل كتاب تاريخى، وتشبه قصص «ألف ليلة وليلة»، بحيث يتداخل أبطال العمل مع أبطال الحكايات من خلال الانتقال من العصر الحالى إلى العصر الذى تدور فيه أحداث القصص.

وخلال السياق الدرامى يحاول الأبطال التغيير من مصائر بعض الشخصيات داخل كل قصة من القصص الواردة فى الكتاب، وتحويل الأحداث فى صالح الخير وليس الشر، فى إطار كوميدى اجتماعى مشوق.

ويتضمن المسلسل ١٥ حلقة فقط، ويعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان، ولا يزال تصويره جاريًا حتى الآن فى عدة ديكورات، خاصة قلعة صلاح الدين، وتم الانتهاء من ٥٠٪ من المشاهد.

والعمل إنتاج أحمد السبكى، وإخراج إسلام خيرى، ويشارك فى بطولته: سيد رجب، وسلوى خطاب، ومحمد سلام، وهالة فاخر، وخالد الصاوى، وسامى مغاورى، ومايان السيد، إلى جانب عدد من النجوم الذين يظهرون ضيوف شرف.

فى السطور التالية، نستعرض تفاصيل الشخصيات التى يؤديها أبطال العمل، كما يتحدث بعضهم عن طبيعة الأدوار التى يجسدونها خلال المسلسل، وغيرها من التفاصيل.

دنيا سمير غانم: قارئة تعيش فى عوالم فانتازية

تعود دنيا سمير غانم إلى المنافسة فى الموسم الرمضانى من خلال «جت سليمة»، بعد غياب ٤ أعوام عن الموسم، منذ عرض مسلسلها الأخير «بدل الحدوتة ٣» عام ٢٠١٩. وفضلت «دنيا» أن تعود بمسلسل ذى طابع كوميدى، وتستهدف فئة الأطفال والنشء، ومن أجل ذلك تحرص على أن يكون العمل خاليًا من أى مشاهد خادشة للحياء أو ألفاظ لا تناسب الصغار.

وظهرت «دنيا» على البوستر الرسمى للمسلسل بشعر كيرلى، حاملة كتابًا وحولها مجموعة من الكتب، وهى تجسد شخصية «أمل» التى ترث مكتبة من والدها بعد وفاته، وتعثر فيها على كتاب حكايات، يجعلها تتجول فى أكثر من حقبة زمنية فى أجواء فانتازية شيقة.

بيومى فؤاد وأشرف عبدالباقى ضيفا شرف

يشارك الفنان أشرف عبدالباقى كضيف شرف فى المسلسل، وانتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده بالكامل مع «دنيا» داخل قلعة صلاح الدين الأيوبى، الديكور الأساسى للحكاية الأولى للعمل.

كما يشارك الفنان بيومى فؤاد كضيف شرف، أيضًا، بعدما كان من المقرر أن يشارك كبطل أساسى، لكنه استقر على ذلك لارتباطه بأعمال فنية أخرى.

وقال «بيومى»: «أشارك فى أحد مشاهد العمل كضيف شرف فقط، وأنا أكن للفنانة دنيا سمير غانم كل الحب والاحترام»، مضيفًا: «منشغل خلال الفترة الحالية فى أكثر من عمل فنى، خاصة الموسم السابع لمسلسل (الكبير أوى)».

سامى مغاورى: دورى «وزير الوزراء» والتفاصيل مفاجأة

أعرب الفنان سامى مغاورى عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فى مسلسل «جت سليمة»، من بطولة النجمة دنيا سمير غانم، مؤكدًا أنها نجمة كبيرة وتستحق كل الحب والتقدير.

وقال: «دنيا بنتنا بتضيف لأى عمل فنى حلاوة وطيبة وروح حلوة زيها»، موضحًا أن كواليس العمل كانت مليئة بالحب والمرح والأجواء المرحة، وهو ما انعكس على الأداء، الذى يرجو أن ينال إعجاب الجمهور.

وأكد أنه لم يتردد فى الموافقة على العمل بالمسلسل، خاصة أنه عمل قوى ويحمل كوميديا لطيفة، ويتضمن أحداثًا شيقة ومليئة بالمفاجآت وتناسب جميع الفئات العمرية. وأضاف: «أجسد فى المسلسل دور (وزير الوزراء)، وهو الوزير الأول ومساعد الشخصية التى يجسدها الفنان خالد الصاوى، وتفاصيل العمل ستكون مفاجأة للجمهور، وأرجو أن تنال إعجاب الجميع، خاصة أن المخرج إسلام خيرى جميل ومبدع ويعى ما يفعله، لأنه من المخرجين الذين يضيفون للعمل بهجة وحبًا، نظرًا لتعاملهم الراقى مع الجميع».

رحاب الجمل: أنا «غجرية» وصاحبة بنسيون

قالت الفنانة رحاب الجمل إن تفاصيل السيناريو المتماسكة والشيقة كانت السبب وراء موافقتها على المشاركة فى مسلسل «جت سليمة»، خاصة أن الأحداث تدور فى إطار كوميدى اجتماعى، وهو مجال لا تعمل به كثيرًا.

وأضافت: «استمتعت بالتعاون مع الفنانة دنيا سمير غانم، فى أول تعاون بيننا، والكواليس كانت مليئة بالضحك والهزار بين جميع أفراد العمل، لأن (دنيا) دمها عسل وكوميديانة سكر، ومتربية رباية مختلفة، وفنانة مختلفة عن غيرها». وكشفت عن أنها ستجسد خلال الأحداث شخصية «غجرية» تعمل صاحبة بنسيون، فى دور يعطيها مساحة كبيرة من الكوميديا، ويساعدها على ذلك ما يضمه المسلسل من نخبة كبيرة من النجوم فى هذا المجال. وتمنت أن يحوز العمل على إعجاب الجمهور، خاصة أن الموسم الدرامى الرمضانى عادة ما يشهد منافسة شرسة بين كثير من الأعمال.