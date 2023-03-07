الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ قانون: مشروع التقاعد عرض على البرلمان دون إجراء حوار مجتمعي

إيمان زهران
إيمان زهران

قالت إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن أجندة الإصلاح الخاصة بالولاية الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تشهد العديد من الاضطرابات ومنها تردي الأوضاع الاقتصادية، وانعكاس أثار الحرب الروسية الأوكرانية على الداخل الفرنسي، وارتفاع معدلات التضخم.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي رعبد عبدالمجيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قانون رفع سن التقاعد، الذي طرح من جانب "ماكرون"، تم عرضه من قبل وواجه العديد من الاعتراضات، مؤكدة أن الاحتجاجات تعيد لنا احتجاجات السترات الصفراء في 2018.

تردي الأوضاع الاقتصادية بالداخل الفرنسي 

وأوضحت زهران أن الداخل الفرنسي يشهد تردي في الأوضاع الاقتصادية، وأزمة اللاجئين، مشيرة إلى أن قانون رفع سن التقاعد لم يتم إجراء حوار مجتمعي حوله ولكن تم عرضه من قبل غرفتي البرلمان، وتم بآليات بيروقراطية دون حوار الأمر الذي دفع النقابات العمالية واليمين المتطرف للاحتجاج.

أستاذ العلاقات الدولية التقاعد حوار مجتمعي النقابات العمالية اليمين المتطرف إيمانويل ماكرون الداخل الفرنسي الاعتراضات

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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