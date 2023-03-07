رسميًا.. علي معلول ثالث الهدافين الأجانب في تاريخ الأهلي

أصبح التونسي علي معلول ثالث الهدافين الأجانب التاريخيين للنادي الأهلي، في بطولة الدوري الممتاز.

وقاد معلول فريقه الأهلي، لتحقيق انتصار هام على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، على استاد “الأهلي وي السلام”، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل معلول الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثالثة، من ركلة جزاء تحصل عليها زميله طاهر محمد طاهر، بعد دفعه من قبل عمر فايد.

ورفع معلول رصيد أهدافه مع الأهلي في بطولة الدوري لـ 30 هدفًا، محتلًا المركز الثالث في قائمة الهدافين الأجانب في تاريخ الفريق.

وتساوى معلول مع عدد أهداف المهاجم السابق للفريق، النيجيري جونيور أجاي، الذي سجل 30 هدفًا أيضًا.

ويتصدر الغاني أحمد فيليكس قائمة الهدافين الأجانب في تاريخ النادي الأهلي برصيد 47 هدفًا، يليه الأنجولي أمادو فيلافيو برصيد 35 هدفًا.

ويُعد ذلك الهدف رقم 42 لـ علي معلول مع النادي الأهلي في مختلف المسابقات

ورفع معلول رصيده من الأهداف مع الأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، إلى 3 أهداف، إضافة لصناعته 5 آخرين.

وتغلّب الأهلي على نظيره المقاولون العرب بهدفين لهدف من اللقاء الذي أقيم اليوم على استاد الأهلي في السلام والمؤجلة ‏من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

الفوز أبقى الأهلي على صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بينما وقع المقاولون في المركز السادس بـ 32 نقطة.

وتقدم الأهلي مبكرًا في الدقيقة 3 عن طريق علي معلول من ركلة جزاء تحصل عليها طاهر محمد طاهر بعد عركلة من عمر فايد.

وزاد محمد هاني من تقدم الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 21، بعدما استلم كرة طويلة رائعة من مروان عطية لينفرد بالمرمى من الجناح الأيمن ويرسل عرضية تصطدم بدفاعات لاعبي المقاولون وتتحول بالخطأ في مرمى أبو السعود.