بيراميدز يختتم استعداداته لمواجهة أسكو كارا في الكونفدرالية

اختتم بيراميدز تدريباته في العاصمة التوجولية لومي استعدادا لمواجهة أسكو كارا في إطار لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسكو كارا التوجولي في السادسة من مساء الأربعاء، بملعب استاد كيجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

وخاض الفريق مرانا استمر لمدة ساعة واحدة على ملعب المباراة، طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، ركز خلاله المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو على تجربة خطة اللعب والتعرف على أرضية ملعب المباراة.

وطالب المدير الفني لاعبيه بضرورة التركيز خاصة وأن اللقاء يقام في أجواء حارة ورطوبة مرتفعة، والمنافس لديه الرغبة في تحقيق الفوز، ولابد من التعامل بحذر مع مواجهة الأربعاء بهدف تحقيق الانتصار وحصد ثلاث نقاط جديدة.

من جانبه، أكد دودو الجباس مهاجم فريق نادي بيراميدز، إنه يتوقع مباراة غاية في القوة والصعوبة أمام أسكو كارا التوجولي، في ظل لعب اللقاء خارج الأرض ووسط ظروف المنافس الذي لا بديل أمامه سوى الانتصار لتأمين فرصه في التأهل للدور المقبل من البطولة القارية.

ويحل بيراميدز ضيفًا على أسكو كارا التوجولي في السادسة من مساء الأربعاء، بملعب استاد كيجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

أوضح دودو الجباس خلال المؤتمر الصحفي، أن المنافس فريق ممتاز والمواجهة أمامه في القاهرة كشفت مدى قوته وامتلاكه لعناصر متميزة في مختلف المراكز وبالطبع اللعب أمامه في توجو وسط أرضه وجماهيره يجعل الأمور أصعب بكثير.

أشار إلى أن نادي بيراميدز يمتلك العديد من العناصر الممتازة أصحاب الخبرات الكبيرة في قارة أفريقيا ما يجعل الأمور أفضل بكثير والفريق منذ موسمه الأفريقي الأول وهو لديه هدف واحد وهو التتويج باللقب وكان قريبا من ذلك في الموسم الأول، وما يزال هو الهدف الأساسي للفوز بالبطولات هذا الموسم.

وأوضح أن رمضان صبحي لاعب مهم للغاية بالنسبة لفريق بيراميدز، لكنه يغيب عن البعثة بسبب الإصابة، وهو لديه ثقة كبيرة في زملائه لتعويض غياب أي من العناصر وقدرتهم على العودة بنقاط المباراة كاملة.