الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: التحقيق المشترك مع الدنمارك والسويد حول تفجير نورد ستريم «مستمر»

نورد ستريم
نورد ستريم

أعلنت ألمانيا، أن التحقيق المشترك مع الدنمارك والسويد حول تفجير نورد ستريم مستمر، ولم يصل لنتيجة بعد، حسبما أوردت شبكة سكاي نيوز الإخبارية. 

وخلال الفترة الماضية، أعلنت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أنه تم تعميم مشروع قرار،  للتصويت الأسبوع القادم يدعو إلى تحقيق دولي بشأن تفجيرات خطوط أنابيب الغاز التيار الشمالي "نورد ستريم".

وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، في قناته على "تليجرام": اليوم وزعنا في مجلس الأمن مشروع قرار بشأن إجراء تحقيق دولي مستقل برعاية الأمين العام للأمم المتحدة في تفجير "نورد ستريم" سنسعى للتصويت عليه الأسبوع المقبل.

وقدمت لجنة الشئون الدولية الروسية إلى مجلس الدوما، الثلاثاء الماضي، مسودة تناشد فيها الأمم المتحدة، لإجراء تحقيق دولي في "جرائم الولايات المتحدة" المرتكبة ضد خطوط أنابيب غاز "نورد ستريم".

وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".

ونشر هيرش في 8 فبراير مقالا حول تحقيقه في انفجارات في أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.

وقال هيرش إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن قرر تخريب "التيار الشمالي" بعد أكثر من تسعة أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي، وفقا له، كان البيت الأبيض يخشى أنه بسبب عمل الخط، لن ترغب ألمانيا بتقديم المساعدات لأوكرانيا.

ووقعت هجمات في 26 سبتمبر 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. 

وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز نورد ستريم هو هجوم إرهابي واضح.

المانيا التحقيق نورد ستريم الدنمارك السويد

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وائل لطفي

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