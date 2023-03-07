مؤلف فيلم «كاملة»: السيناريو جاهز منذ 2004 ويناقش قضايا التحرش والاغتصاب

عبر السيناريست محمد عبدالقادر عن سعادته بمشاركة فيلمه “كاملة” ضمن أفلام مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، حيث يشارك فى مسابقة الفيلم المصرى، ويأتى ذلك بعد عرض الفيلم عالمياً للمرة الأولى فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى ديسمبر الماضى.

وأشار عبدالقادر، في تصريح لـ “الدستور”، أن العمل يناقش قضايا عديدة تهتم بالمرأة بكل قضاياها مثل التحرش والاغتصاب.

وتابع قائلا: “إنه كتب السيناريو منذ منذ 2004” لافتا إلى أن العمل بدأ تحضيره منذ 5 سنوات وتأخر بسبب طبيعة قصته.

فيلم "كاملة" بطولة إنجي المقدم، مي الغيطي، فراس سعيد، لطفى لبيب، سلوى عثمان وتأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام ساويرس، ويعرض الفيلم، دراما إنسانية حول وضع المرأة والأزمات التي تحاصرها من خلال بطلته "كاملة" الطبيبة النفسية التي تعاني من نظرة المجتمع لها لتجاوزها سن الأربعين دون زواج.