مستقبل وطن يعقد ندوة تثقيفية عن «تيسير الزواج والحد من تكاليفه» فى مركز الداخلة

نظم حزب "مستقبل وطن"، ندوة تثقيفية بقرية الجديدة بمركز الداخلة انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام، وإشراف المحاسب جمال آدم أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد.



قال النائب محمد علي عبدالغني عضو مجلس الشيوخ، أمين الحزب بمركز الداخلة، إنه جرى عقد ندوة تثقيفية تحت عنوان "تيسير الزواج والحد من تكاليفه" بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية الجديدة التابعة للمركز.



وأضاف عبدالغني، أن الندوة حاضر فيها كل من منصور شاذلي منصور أمين المجالس المحلية بأمانة الحزب بالمركز ورئيس مجلس إدارة الجمعية هالة فؤاد أمينة التدريب والتثقيف بأمانة الحزب بالمركز والمحامية بالاستئناف العالي، والشيخ عبدالله حامد مدير إدارة أوقاف الجديدة وكامل حنفي أمين الوحدة الحزبية بقرية الجديدة.



ولفت عبدالغني إلى أن الندوة تناولت مشكلة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج وعدم التنازل عن الكثير من متطلبات الزواج، التي تعد عائقًا كبيرًا أمام الشباب المقبل على الزواج، كما جري خلال الندوة التنويه علي أنه يجب التخفيف عن الشباب في مسألة المهر والذهب وعدم المغالاة في شراء الأثاث، وهو الأمر الذي يمس بصورة مباشرة الطرفين.