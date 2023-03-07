الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب وحيد قرقر: إنجازات قطاع النقل طفرة غير مسبوقة تدفع البلاد للتنمية

النائب وحيد قرقر
النائب وحيد قرقر

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن ما حققته مصر في إنجازات في قطاع النقل بشكل عام وفى السكة الحديد ومترو الأنفاق بشكل خاص، يعد طفرة غير مسبوقة تدفع البلاد في طريق التنمية المستدامة، مشيرا إلى ما تشهده البلاد من مشروعات خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة وهو ما يساعد في تسيير حركة البضائع والخدمات والأفراد وتوفير بيئة جيدة من التكامل الإنتاجى والاقتصادى.

وأضاف قرقر في تصريحات له اليوم: “يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي هذه الطفرة في قطاع النقل بمختلف محاوره”، مثمنا التطوير الذى تشهده محاور الطرق وتحديث وسائل النقل بما يتماشى مع التغيرات المناخية من خلال الاعتماد على الوقود الأخضر عبر مبادرة "نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية".

وتابع: “أيضا التوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية حتى وصلت حالياً إلى حوالي 10 آلاف كيلومتر تغطي كافة أنحاء الجمهورية وتربط جميع المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، وبالإضافة لرفع كفاءة الشبكة الحالية بصفة مستمرة ودورية من خلال تطوير منظومة البنية الأساسية”.

وأشار النائب وحيد قرقر، إلى أن عائد ذلك التطوير ليس على منظومة النقل فقط، بل يعود على باقي القطاعات بالدولة، في اختصار الوقت والمسافة والوقود، والتوسع في مختلف أشكال التنمية في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة وغيرها.

ودعا وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى الإسراع في ربط المدن الجديدة بخطوط المترو والقطار الكهربائى، مؤكدا أن ذلك من شأنه تشجيع المواطنين على الانتقال لتلك المدن الجديدة وتخفيف الزحام في المناطق المكتظة بالسكان.

واستكمل: “أيضا هذه الوفرة في وسائل المواصلات الحديثة والمتطورة يشجع المواطنين على استخدامها بدلا من سياراتهم الخاصة التى تستهلك وقود وتضر بالبيئة”.

النائب وحيد قرقر مجلس النواب قطاع النقل مترو الأنفاق تسيير حركة البضائع

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