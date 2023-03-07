«مستقبل وطن» بالوادى الجديد يستكمل ندوات «دور البحث العلمى فى التنشئة الاجتماعية»

استكمل حزب "مستقبل وطن" بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، سلسلة ندوات تثقيقية عن "دور البحث العلمي في التنشئة الاجتماعية لبناء الشخصية من أجل مجتمع منتج" انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد، الأمين العام وإشراف المحاسب جمال آدم أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد.

وقال عبدالحميد منصور، أمين الحزب بمركز الخارجة، إن الحزب عقد، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية بمدرسة الشهيدة دعاء عاطف الإعدادية بحي الزهور بمدينة الخارجة دور البحث العلمي في التنشئة الاجتماعية لبناء الشخصية من أجل مجتمع منتج وذلك ضمن سلسلة ندوات دشنها الحزب أول مارس الجاري.

وحاضر في الندوة الدكتور أيمن مسلم، أمين شئون التعليم والبحث العلمي بالحزب بمركز الخارجة وذلك بالتعاون مع أمانات تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية وأمانة النقل والموصلات والعلاقات العامة الشئون البرلمانية.

ويتقدم أمين الحزب بمركز الخارجة النائب عبدالحميد منصور بالشكر لمديرية التربية والتعليم متمثلة في إدارة الخارجة التعليمية بقيادة الأستاذ وصفى حسن عبدالموجود ومدير إدارة المدرسة الأستاذ عبدالرحيم عبدالله على حسن تعاونهم الصادق في نجاح الفعالية.