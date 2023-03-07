الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بشخصية مختلفة.. محمد ثروت ضمن أبطال مسلسل «يحيى وكنوز 2» (خاص)

جريدة الدستور

يشارك الفنان محمد ثروت في رمضان 2023، ضمن أبطال مسلسل “يحيى وكنوز” الجزء الثاني، وتكون شخصيته جديدة ومختلفة، وستضيف للعمل كثيرًا، وتنال إعجاب الكِبار والصِغار، ممن اعتادوا وأحبوا مشاهدة المسلسل الكرتوني التاريخي الذي يمد الجميع بالمعلومات التاريخية.

 

وعلم "الدستور" من مصادر مطلعة عن مشاركة محمد ثروت ضمن أبطال العمل بشخصية "دكتور عجيب"، وهي الشخصية التي سيكون لديها تأثير على العمل، وستكون شخصية مميزة، قريبة من قلوب الجميع.

                              

 

وسيكون الجزء الثاني من مسلسل "يحيى وكنوز" مختلفا تمامًا ويتم الحديث فيه عن تاريخ مصر الحديث، بالإضافة إلى الدمج بين التاريخ القديم والجديد، كما أن المعلومات التي تعرض ستكون دقيقة من حيث التاريخ، وتقدّم تحت إشراف ومراجعة أساتذة تاريخ.

 

القنوات العارضة لمسلسل يحيى وكنوز 2

 

أعلنت قناة "DMC" عن توليها عرض الجزء الثاني من مسلسل "يحيى وكنوز"، المقرر عرضه في رمضان 2023، ويتم عرض الجزء الثاني بعد نجاح الجزء الأول من المسلسل نجاحا كبيرا في العام الماضي، حيث تعلق به الأطفال بسبب تناوله قضية الكنوز الموجودة في مصر والمناطق الأثرية والمدن الساحلية، بالإضافة إلى الحضارة الفرعونية العريقة.

 

وروج الفنان عصام السقا عن "يحيى وكنوز 2" في رمضان 2023 ،عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" ونشر صورة من داخل الاستوديو وهو يجسد الشخصية وقال: "مغامرات يحيى وكنوز الجزء الثاني في رمضان بإذن الله".

محمد ثروت يحيي وكنوز يحيى وكنوز 2 الفنان محمد ثروت رمضان 2023

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