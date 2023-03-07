ألمانيا: هجمات إيران عبر حدود العراق خطيرة على منطقة الشرق الأوسط

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن هجمات إيران عبر حدود العراق خطيرة على منطقة الشرق الأوسط، حسبما ورد عبر قناة العربية نيوز.

وتزور بيربوك العراق وتلتقي خلال الزيارة برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، لإجراء مباحثات موسَّعة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، والبناء على الفرص المشتركة في مختلف القطاعات، ومنها الطاقة والاستثمار.

علقت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، على زيارة وزيرة الخارجية الألمانية، أنانيا بيربوم، إلى الأراضي العراقية.

وقالت إن هناك بعض الملفات التي ستتم مناقشتها خلال زيارة وزيرة الخارجية الألمانية وأبرزها الغاز والكهرباء، وغيرها من الملفات العديدة، متابعة أن أزمة الكهرباء بدأت تزعج المواطنين العراقيين.

وأكدت أن تلك الزيارة تأتي ضمن عدة زيارات متبادلة بين البلدين وكان آخرها زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى ألمانيا للتعاون بين البلدين، مضيفة أن هناك استثمارات عديدة تريد العراق تطبيقها على أرض الواقع.

وقد أعلنت وسائل إعلام عراقية عن تفاصيل زيارة وزيرة الخارجية الألمانية، حيث تلتقي خلال زيارتها برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين.

وصرحت الحكومة العراقية بأن ألمانيا والعراق ترغبان في تعزيز علاقاتهما الثنائية ومناقشة المزيد من التعاون المكثف في مجالات الطاقة والاستثمار.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقى قد قام بزيارة افتتاحية إلى ألمانيا في برلين يناير الماضي، وفي ذلك الوقت كان المستشار شولتس يضغط من أجل شراكة طاقة مع العراق بحثًا عن بديل للغاز الروسي، وطبقا للتقرير الإذاعي فإنه لا يكاد أي بلد آخر يعتمد على عائدات النفط مثل العراق وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فإن العراق هي خامس أكبر منتج للنفط.

ومن المعروف أن العراق يصدر الغاز عبر محطة للغاز الطبيعي المسال التي افتتحت في عام 2022، في الوقت نفسه، تعاني البلاد من ضعف ملحوظ في إمدادات الطاقة مع انقطاعات متكررة، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي السيئ والفساد، هذه هي أسباب الاحتجاجات الجماهيرية التي تشهدها العراق بانتظام منذ عام 2019.