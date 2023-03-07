التصديري للصناعات الكيماوية: ترقب وتفاؤل بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية

يترقب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية برئاسة خالد أبو المكارم الإعلان خلال أيام عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للعام المالي المقبل وفقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء د.مصطفي مدبولي من أنه عقب التوافق مع المجالس التصديرية على النظام الجديد للمساندة التصديرية سيتم التنسيق مع وزير المالية بشأن تدبير الموارد المالية المطلوبة لتطبيق هذا البرنامج.

وقال خالد أبو المكارم انه من المقرر أن تتلقي المجالس خلال أيام عرض شامل بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية وذلك كي تستطيع الشركات احتساب تكلفتها وإبرام عقودها التصديرية مع عملائها في الخارج.

وأعرب عن تفاؤله الخطوات التي تتم حاليا من أجل إعداد برنامج للمساندة التصديرية يلبي طموحات وتطلعات المصدرين مثمنا الاهتمام الحالي لرئيس الجمهورية بملف الصادرات وتوجيهاته المستمرة بالعمل على تقديم المزيد من المساندة لهذا القطاع المهم مما سينعكس بشكل كبير على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

أشار أبو المكارم إلي عدد من الاجتماعات شاركت فيها المجالس التصديرية مع مسئولي الحكومة خلال الايام القليلة الماضية وذلك لمناقشة واستعراض المقترحات الخاصة ببرنامج تحفيز الصادرات ورد الأعباء التصديرية للوصول إلى رؤية متكاملة حول البرنامج الجديد المقترح للمساندة التصديرية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، ونسب المساندة المقترحة فى هذا الصدد.

قال أبو المكارم إنه علي رأس المقترحات التي تقدمت بها المجالس ضرورة العمل على سرعة صرف المساندة التصديرية بما لا يتجاوز الـ 3 أشهر من تاريخ تقديم المستندات الخاصة بكل شحنة تصديرية لافتا إلي أن ان هذا سيسهم فى نمو معدلات الصادرات المصرية، بجانب تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة فى مختلف القطاعات، وكذا توسيع القاعدة التصديرية.

كما تم المطالبة بضرورة المكينة الكاملة لعملية صرف المساندة بما يؤدي إلي سرعة التسويات الخاصة بملفات المساندة التصديرية فضلا عن وجود تقييم دورى ومستمر لمختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالبرنامج، وذلك دعمًا لقطاع التصدير، بهدف الوصول إلى المستهدفات المطلوبة.