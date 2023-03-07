الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية: ترقب وتفاؤل بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية

خالد ابو المكارم
خالد ابو المكارم

يترقب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية برئاسة خالد أبو المكارم الإعلان خلال أيام عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للعام المالي المقبل وفقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء د.مصطفي مدبولي من أنه عقب التوافق مع المجالس التصديرية على النظام الجديد للمساندة التصديرية سيتم التنسيق مع وزير المالية بشأن تدبير الموارد المالية المطلوبة لتطبيق هذا البرنامج.

وقال خالد أبو المكارم انه من المقرر أن تتلقي المجالس خلال أيام  عرض شامل  بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية وذلك كي تستطيع الشركات احتساب تكلفتها وإبرام عقودها التصديرية مع عملائها في الخارج.

وأعرب عن تفاؤله الخطوات التي تتم حاليا من أجل إعداد برنامج للمساندة التصديرية يلبي طموحات وتطلعات المصدرين مثمنا  الاهتمام الحالي  لرئيس الجمهورية  بملف الصادرات وتوجيهاته المستمرة بالعمل على تقديم المزيد من المساندة لهذا القطاع المهم مما سينعكس بشكل كبير على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

أشار أبو المكارم إلي عدد من الاجتماعات شاركت فيها المجالس التصديرية  مع مسئولي الحكومة  خلال  الايام القليلة الماضية وذلك   لمناقشة واستعراض المقترحات الخاصة ببرنامج تحفيز الصادرات ورد الأعباء التصديرية للوصول إلى رؤية متكاملة حول البرنامج الجديد المقترح للمساندة التصديرية  خلال الفترة من 2023 إلى 2025، ونسب المساندة المقترحة فى هذا الصدد.

قال  أبو المكارم إنه علي رأس المقترحات التي تقدمت بها المجالس ضرورة العمل على سرعة صرف المساندة التصديرية بما لا يتجاوز الـ 3 أشهر من تاريخ تقديم المستندات الخاصة بكل شحنة تصديرية لافتا إلي أن ان هذا سيسهم  فى نمو معدلات الصادرات المصرية، بجانب  تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة فى مختلف القطاعات، وكذا توسيع القاعدة التصديرية.

كما تم المطالبة بضرورة المكينة الكاملة لعملية صرف المساندة بما يؤدي إلي سرعة التسويات الخاصة بملفات المساندة التصديرية فضلا عن وجود تقييم دورى ومستمر لمختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالبرنامج، وذلك دعمًا لقطاع التصدير، بهدف الوصول إلى المستهدفات المطلوبة.

التصديري للصناعات الكيماوية خالد ابو المكارم مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الشركات احتساب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

التصديري للصناعات الكيماوية: ترقب وتفاؤل بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية

من العلمين الجديدة.. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تكرم النائب أحمد أبوهشيمة لدعمه الشباب

مصابة بـ3 طعنات.. التحقيق فى العثور على جثة مسنة مقتولة داخل شقتها

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة وقوع زلزال غدًا

السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار «منوف - كفرالزيات»

صيحات غاضبة ضد تشارلز في كولشيستر تتهمه بهدر أموال بريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين