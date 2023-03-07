محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير بيلاروسيا تعزيز سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، سيرجي تيرنتف، سفير دولة بيلا روسيا في القاهرة، ورحّب المحافظ بالسفير في الإسكندرية، كما أعرب السفير عن سعادته بالزيارة التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين الإسكندرية وبيلاروسيا، موضحًا أنه على موعد مع جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية بعد مقابله المحافظ للتباحث حول فرص التعاون بين البلدين.

وأعرب المحافظ عن سعادته بزيادة التعاون خاصة في مجال الصناعه والغذاء والتكنولوجيا وأنه مستعد لتذليل أي عقبات لتيسير إجراءات التعاون في أسرع وقت، مُضيفًا أنه يمكن التعاون أيضًا في مجال السياحة، حيث أن الإسكندرية مدينة سياحية من طراز خاص.

وأضاف «سيرجي» أن العالم بشكل عام، وبلاده خاصة يمرون بأوقات صعبه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأن العديد من الشركات الأوروبية لم تعد تتعامل مع بيلاروسيا لذلك فهو يسعي لإيجاد شركات مصريه وخاصة في مجال تركيب وتجميع الجرارات والمعدات الزراعية حيث أن تكلفه نقلها أصبحت عاليه جدًا، وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الصور والهدايا الذكارية.

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