«تيك توك» تطلق مركز محتوى التعلم الجديد على منصتها لمساعدة طلاب المرحلة الثانوية

- المركز يحتوى على دورات تعليمية مبسطة ونصائح لمساعدة طلاب المرحلة الثانوية



فى إطار التزام "تيك توك" المتواصل بتقديم محتوى تعليمي متميز، أطلقت منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة عالميًا مركز محتوى التعلم الإلكتروني تحت اسم "جاهزين للدراسة"، حيث عقدت عدة شراكات مع عدد من أفضل منصات التعلم الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتوفير محتوى متميز لمرحلة التعليم الثانوي وكيفية التحضير للامتحانات، وذلك من خلال المركز الجديد، كما سيقدم المركز دورات مبسطة ونصائح حول الاستعداد للامتحانات لمساعدة الطلاب على تحقيق أهدافهم الدراسية، هذا بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى منصات التعلم الإلكتروني للشركاء.

وتستمر "تيك توك" في تقديم محتوى موثوق به وأصيل لمساعدة الطلاب فى الاستفادة من محتوى التعلم، والاستعداد للامتحانات بشكل أكثر فاعلية، من خلال التعاون مع بعض المنصات التعليمية الأكثر شعبية في المنطقة، مثل منصات أبواب التعليمية Abwab، نون أكاديمي Noon Academy، ونفهم Nafham، حيث سيعمل مركز محتوى التعلم كموقع رئيسي لعرض محتوى التعليم المدرسي والدروس حول موضوعات مختلفة لطلاب الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر (الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي).

ويبنى مركز محتوى التعلم على المحتوى التعليمي المفيد المتواجد في "تيك توك"، والذي يجمع بين التعلم والترفيه لإشراك طلاب المدارس الثانوية في العملية التعليمية، وتعزيز تبادل الأفكار داخل المجتمع.

وكجزء من هذه المبادرة، سينشر شركاء "تيك توك" بانتظام مقاطع فيديو تعليمية وتحديثات متعلقة بالمناهج على المنصة، وسيحتوي المركز أيضًا على حسابات الشركاء ومحتوى كبير من صانعي المحتوى التعليمي، الذي سيغطي مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا، منها نصائح وحيل الرياضيات ودروس اللغة والاختراعات العلمية ونصائح واستراتيجيات إدارة الوقت، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع القلق من الامتحانات.

وستنبه الإشعارات مستخدمي "تيك توك" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول مركز محتوى التعلم، حيث ستقوم بتوجيههم إلى الصفحة الرئيسية للاطلاع على المحتوى التعليمي.

«تيك توك» هي المنصة الرائدة لعرض مقاطع الفيديو القصيرة على الهاتف المحمول، وهي تركز على إلهام الإبداع، وتمتلك «تيك توك» مكاتب عالمية في كل من لوس أنجلوس ونيويورك ولندن وباريس وبرلين ودبي ومومباي وسنغافورة وجاكرتا وسيول وطوكيو.