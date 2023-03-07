قتيلتان فى تشييع جنازة بنيران ثأر «العجايرة وآل شاهين» بقنا

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيبت ثالثة، اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق النيران على جنازة بقرية الحجيرات في قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع سعيدة سعد حايص، وآمال حطاوي كمال، وإصابة زيناهم أحمد عبدالسميع، بعد تعرضهن لطلقات نارية، في أثناء مشاركتهن في تشييع جثمان متوفي بقرية الحجيرات بقنا.

وكشفت التحريات الأولية، أن هناك خصومة ثأرية بين عائلتي العجايرة وآل شاهين في قرية الحجيرات، استشهد بسببها المقدم أحمد محمود، ضابط بالأمن المركزي، في أثناء مشاركته في حملة لضبط طرفي الثأر.

وأوضحت التحريات أن اليوم توفي أحد الأشخاص من عائلة العجايرة وفاة طبيعية، وأثناء تشييع جثمانه، أطلق أفراد من العائلة الأخرى النيران، ما أسفر عن مقتل سيدتين وإصابة الأخرى بطلقات نارية.

تم نقل الجثتين والمصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.