الثلاثاء 07 مارس 2023
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منوعات

غرامة انتهاء رخصة السيارة وخطوات تجديدها إلكترونيًا

جريدة الدستور

وفرت وزارة الداخلية خدمات تجديد رخصة السيارات الكترونيًا تسهيلًا على المواطنين بعد أن كانت إجراء تجديد الرخصة تحتاج ساعات طويلة من الوقوف في طوابير أمام وحدات المرور المنتشرة في أنحاء الجمهورية . 

وحددت وزارة الداخلية مع خطوات تجديد رخصة السيارة  غرامة انتهائها وهو ما تعرضه الدستور بالتفصيل في الخطوات التالية . 

غرامة انتهاء رخصة السيارة 

حددت وزارة الداخلية غرامة انتهاء رخصة السيارة، والتي تبدأ من 300 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، حسب نوع المخالفة، طبقا للقانون المرور الجديد، ويتم منح مالك السيارة فترة سماح لمدة شهر واحد قبل فرض غرامة تأخير عليه، وإذا لم يقم بتجديدها تطبق عليه غرامة مالية، تكون بقيمة «ثلث الضريبة المحددة للسعة اللترية للسيارة» مع سحب الرخصة.

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رابط تجديد رخصة السيارة 

وفرت  بوابة وزارة الداخلية  تجديد رخصة السيارة الكترونيًا ، ويمكنك ذلك من خلال الضغط على الرابط التالي : https://traffic.moi.gov.eg

 ثم الضغط على ايقونة تجديد رخصة السيارة ، وبعدها يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها، ويجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​ ، ويجب على المستخدم ان يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

ولا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني ​​، وعند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين ام انه يريد استلامها من وحدة المرور و ذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

وإذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .

كما حددت المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة السيارة ومنها الرخصة السابقة ، صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل، شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​.

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