«الحركة العلمية في الأندلس».. افتتاح المؤتمر العلمي بجامعة الأزهر بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية المشاركة في المؤتمرات العلمية التي تنظمها الجامعات المصرية للإطلاع على مختلف الأبحاث والدراسات المقدمة في كافة التخصصات العلمية المختلفة، والتي من شأنها أن تُساهم في إحداث حراك داخل الصروح العلمية والتعليمية وتنعكس أثارها الإيجابية على تقدم المجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركة غراب بفعاليات الجلسة اللفتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي السابع، والذى تنظمه كليه اللغة العربية بجامعة الأزهر بالزقازيق، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بعنوان "معالم الحركة العلمية في الأندلس ودورها في النهضة الأوربية" بالتعاون مع كليتي الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والبنات بالزقازيق وفاقوس في الفترة من 7 إلى 9 مارس 2023، في حضور الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري و الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي والدكتور سعيد الهلالي عميد كليه اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق والدكتور حسن عبد الرحمن سليم وكيل كليه اللغة العربية للدراسات العليا والبحوث وعدد من عمداء الكليات وأساتذة جامعة الأزهر ونواب البرلمان.

بدأت فعاليات المؤتمر بعزف بالسلام الوطني أعقبه تلاوه آيات من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، ثم كلمه لمحافظ الشرقية أكد فيها أهمية دور جامعة الأزهر في التمسك بنشر تعليم الدين السمحة والفكر الإسلامي الوسطي والأخذ بالإسلوب العلمي الحديث في المناهج وطرق التدريس لتقديم خريج قادر على المشاركة في بناء وتنميه المجتمع وفق أسس دينية معتدلة ليظل الأزهر الشريف منارة تعليمية وعلمية تؤثر في المجتمع وتُعلي من قيم الإسلام السمحه واحترام الآخر.

وأعرب المحافظ عن سعادته لمشاركته في هذا المؤتمر والمُقام على صرح تعليمي وعلمي عزيز علينا له دور وإسهامات في الحفاظ على اللغة العربية والهوية الوطنية، مؤكداً استمرار تعزيز التواصل بين كليات جامعة الأزهر بالزقازيق والجهاز التنفيذي وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة للمنشآت التعليمية لتعود بالنفع والفائدة على أبناء محافظتنا العريقة.

ومن جهته، أشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن بلاد الأندلس تُعد منارة أطلت منها العلوم واشرقت منها شمس الحضارة الأوربية وكانت نموذجاً للتراث العلمي والعربي الرائد، مشيداً بمجهودات محافظ الشرقية ودعمه اللامحدود لكليات جامعة الأزهر في آداء رسالتها السامية مثمناً دوره الحيوي ومجهوداته الملموسة للإرتقاء بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين جوده حياة المواطنين داخل المحافظة.

بينما أوضح عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق أن بلاد الأندلس هي الجسر الذي التقت عليه حضارتي الشرق والغرب فقد ازدهرت العلوم بشكل عام وتشكلت الحضارة على أساس العلم والمعرفة وانتشرت العديد من المكتبات الضخمة لتدل على إهتمام المسلمين بالعلم والمعرفة، لافتاً إلى أن مؤتمر اليوم يهدف إلى إبراز أصالة الثقافة العربية والإسلامية وتأكيد أثرها الإيجابي في الحياه المعاصرة والوقوف على قيمه الفكر الإسلامي والعربي في إثراء ميادين الثقافة المتعددة وأثرها في الرقي العقلي والحضاري وإبراز معالم الحركة العلمية الأندلسية في الدراسات الأدبية والتشريعية، وكذلك شحذ همم الباحثين للكشف عن أصول الثقافة العربية والإسلامية وأثارها في ميادين الفكر الانساني والرد على المشككين في ثوابت الفكر الإسلامي وعلوم اللغة العربية ودورها في إثراء الثقافة العالمية.

وعلى هامش المؤتمر، قاما محافظ الشرقية ورئيس جامعة الأزهر بافتتاح مسجد ملحق بالكلية تم تجهيزه بالشكل اللائق والأمثل لاستقال المصلين من الأستاذة والطلاب والعاملين بالكلية لأداء الصلوات والشعائر الدينية.