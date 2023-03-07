المشدد 10 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لمواطن فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن، بأن تعدى عليه بعصا «شومة» بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

وتعود أحداث القضية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده أنه أثناء سيره في الطريق العام اعترضه المتهم وقام بالتعدى عليه بعصا «شومة» بسبب خلافات بينهما، ما أحدث له عاهة مستديمة فى يده، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .