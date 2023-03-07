المؤبد لربة منزل بتهمة خطف طفلة لسرقة قرطها الذهبي في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد بحق ربة منزل وألزمتها المصاريف الجنائية لاتهامها بخطف المجني عليها "ج. ح" لسرقتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10910 جنايات مركز شرطة إدكو عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد بقيام المتهمة بخطف المجني عليها وسرقة قرطها الذهبي بنطاق المركز.

كشفت تحريات ضباط مركز شرطة أدكو أن المتهمة ربة منزل مقيمة بمحافظة الإسكندرية بخطف المجني عليها الطفلة سن 8 سنوات، بالتحايل بأن انتزعتها بالغش والخداع موهمة إياها باصطحابها لمنزلها مدعية كونها صديقة والدتها، وقدمت لها بعضا من الحلوى مستغلة حداثة سنها، فأبعدتها عن المارة وذويها وأعين الرقباء واستدرجتها إلى مكان الحادث، وسرقت منها قرطها الذهبي وتحرر محضر بالواقعة.