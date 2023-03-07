الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

باحث أمني عن زيارة «أوستن» لبغداد: أمريكا لا تنوي الخروج من العراق

أوستن
أوستن

قال مخلد حازم، الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية من بغداد، أن هناك رسالة من زيارة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، غير معلنة الى العراق وفلول داعش ودول الجوار أن الوجود الأمريكي مستمر في بقائه على الأراضي العراقية.

- دعم الولايات المتحدة لبغداد لمحاربة الإرهاب

وأشار الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن "أوستن" تطرق خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ قليل إلى نقطتين مهمتين:- الأولي داعم للحكومة العراقية وبالتالي أي تعرض إلى القواعد الأمريكية قد يهدد التواجد الأمريكي ودعمه في محاربة الإرهاب،، بمعنى أنه أوصل رسالة أنهم باقون في العراق بشكل دائم ضمن استراتيجيات بعيدة الآمدي بعيدا عن ملفات الأمن والدفاع.

- أمريكا لا تريد أن تدع العراق كما كان سابقا

وتابع أن العراق بدا أن يرى خطوات ثابتة للجانب الأمريكي من خلال السفيرة الأمريكية في العراق، إلينا رومانوسكي، والتي كانت فعالة بشكل أكثر من غيرها من السفراء حيث توغلت في جميع الوزارات العراقية وقامت بدعمها فيما حاولت أن تفتح آفاقا كبيرة في مجال الصحة والتعليم والثقافة وغيرها من المجالات، منوها أن الولايات المتحدة اليوم لا تريد أن تدع العراق كما كانت سابقا.

ووصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى العراق، اليوم، في زيارة غير معلنة في أرفع زيارة لمسئول أمريكي إلى البلد منذ تولي الرئيس جو بايدن الرئاسة في 2021، بحسب قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.

فيما أعلنت وسائل إعلام عراقية عن تفاصيل زيارة وزيرة الخارجية الألمانية، أنانيا بيربوم ، التي تزور بغداد بعد قليل، فيما تلتقي خلال الزيارة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين.

زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن العراق فلول داعش داعش الأراضى العراقية دعم الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب في العراق أمريكا لا تريد أن تدع العراق كما كانت سابقا

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