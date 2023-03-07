الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بالتزامن مع افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن معرض «اشتري مصري»

خلال معرض اشتري مصري
خلال معرض اشتري مصري

افتتح وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية، معرض المنتجات المصرية التراثية "اشترى مصرى" في نسخته العاشرة، تحت رعاية الوزارة وتنظيم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

 

للعام العاشر وبصفة دورية، يقام معرض المنتجات التراثية "اشتري مصري"، وبالتزامن مع انطلاقه، نقدم خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عن المعرض:

 

  • تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات تحت رعاية سامح شكري، وزير الخارجية.

 

 

  • يطلق عليه "اشتري مصري" لتشجيع السفراء والدبلوماسيين المصريين على شراء هداياهم واحتياجاتهم من المنتجات المصرية ذات الجودة العالية.

 

  • يهدف لإتاحة فرص العمل لصغار المنتجين والحرفيين، وخلق فرص عمل للشباب وصغار المنتجين وتشجيعهم على الابتكار والإنتاج وتوفير فرص تسويقية متعددة لمنتجاتهم.

 

  • يوفر سلع تراثية للدبلوماسيين المصريين والأجانب لتشجيعهم على شرائها.

 

 

  • يتضمن منتجات 27 عارض من مشروع الأسر المنتجة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

 

  • يضم نتجات وطنية وحرفية بهدف الحفاظ علي التراث، وتتمثل المعروضات في مفروشات مشغولة بالنول علي قماش الكتان ومطرزة بالخيوط، ومشغولات بالزجاج معاد تدويره ومشغولات بالخوص المصنع من مواد زراعة معاد تدويرها، وأعمال الفخار، ومشغولات من النحاس والفضة.

 

  • يشارك بالمعرض أيضًا مؤسسات لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

 

جدير بالذكر أن وزير الخارجية قال علي هامش المعرض، أشاد فيها بمبادرة اللجنة الوطنية ونجاحها فى الحفاظ علي وتيرة تنظيم المعرض علي مدار سنوات عديدة، مؤكدا علي رمزية انعقاد بمقر وزارة الخارجية وذلك بهدف تشجيع الدبلوماسيين المصريين المنقولين للعمل بالخارج علي شراء المنتجات التراثية المصرية لنشرها بالخارج.

وزارة التضامن الاجتماعي معرض المنتجات المصرية التراثية اشتري مصري لمكافحة الهجرة غير الشرعية الدبلوماسيين المصريين مفروشات مشغولة بالنول

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وائل لطفي

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