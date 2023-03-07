غيبوبة سكر.. وفاة طبيب بمستشفى السنطة أثناء أداء مهام عمله

توفي طبيب بمستشفى السنطة المركزي في الغربية، بعد إصابته بغيبوبة سكر أثناء عمله في المستشفى، يوم السبت الماضي.

وأعلنت مديرية الصحة بالغربية أن الطبيب المتوفي يدعى أحمد واصف من أبناء مدينة المحلة الكبرى، وتخصص أمراض باطنة، ويبلغ من العمر 32 عامًا، وأنه كان يعمل هو وزوجته الطبيبة أيضًا في مستشفى السنطة المركزي، التابع لمديرية الصحة بالغربية، وأن الطبيب سقط مغشيًا عليه أثناء عمله صباح السبت الماضي، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، ووضع تحت الملاحظة في غرفة العناية المركزة، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس الإثنين.

وتعرض الطبيب المتوفى أثناء عمله لارتفاع مفاجئ في السكر نتجت عنه إصابته بغيبوبة، وتم نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى التعليمي بطنطا الجامعي، وتبين بعد عمل فحوصات طبية وأشعة مقطعية على المخ إصابته بارتفاع مفاجئ في سكر الدم، وإصابته بالتهاب فيروسي في المخ، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على الطبيب، من مسجد الغفران بالمحلة الكبرى، وتشييع الجثمان ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه.

وكشفت عمرو سعده، شقيق زوجة الطبيب الراحل الدكتورة «إيناس»، أن زوج شقيقته الطبيب الشاب يبلغ من العمر 31 عامًا وهو طبيب باطنة مقيم بالمستشفى، وشعر بحالة إعياء شديدة وسقط على الأرض مغشيًا عليه، ثم دخل في غيبوبة مفاجئة، وعلى إثرها تم نقله بواسطة إسعاف مديرية الصحة إلى مستشفى طنطا الجامعي ووضعه داخل غرفة العناية المركزة إلا أن محاولات إنقاذه لم تفلح.