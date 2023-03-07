الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بدء أعمال الحفر في ستاد النادي المصري الجديد (صور)

بدء أعمال إنشاء استاد
بدء أعمال إنشاء استاد المصرى

بدأت صباح اليوم أعمال الحفر في ستاد النادي المصري الجديد، حيث قامت المعدات التابعة للشركة المنفذة للمشروع ببدء عملية الحفر وتستمر لنحو شهر كامل وذلك قبل البدء في عملية صب أساسات الهيكل الخرساني للاستاد .

 من المقرر أن تنتهي عملية إنشاء الهيكل الخرساني للاستاد خلال ثمانية أشهر على أقصى تقدير.

حضر بدء عملية الحفر المهندس عماد البرشة عضو مجلس ادارة النادي المصري والمسئول عن ملف الإنشاءات بالنادي بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشركة ببورسعيد.

وكان الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب قد أكد على المضى قدما فى تنفيذ اعمال إنشاء استاد المصرى الجديد وفق المعايير الدولية والمخططات الهندسية المحددة ليمثل قيمة مضافة للمنشات الشبابية والرياضية بمحافظة بورسعيد.

يذكر أن مشروع استاد المصرى الجديد يأتى ضمن عملية التنمية والتطوير الكبيرة التي  تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف القطاعات على غرار جميع محافظات الجمهورية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ستاد النادي المصري الجديد محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب

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وائل لطفي

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