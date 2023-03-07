الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة حيازة بانجو وسلاح في الشرقية

بانجو
بانجو

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المخدرات المضبوطة، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر البانجو، بقصد الاتجار وسلاح ناري  فيها بدائرة مركز شرطة ههيا في القضية رقم 11521 لسنة 2022 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 1723 كلي شمال الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سميرسليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

البداية عندما قررت نيابة شمال الزقازيق، إحالة المتهم " ياسر. م " عاطل  مقيم دائرة مركز ههيا للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بأنه فى يوم 6 أكتوبر من العام الماضى، بدائرة مركز شرطة ههيا، قد أحرز جوهر مخدر البانجو، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه بدائرة مركز ههيا.

كشف أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نفاذا لإذن النيابة العامة، فيما عثر بحوزته 30 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر والحشيش وبندقية خرطوش و8 طلقات من ذات عيار السلاح، وميزان حساس ومبلغ مالى، وتبين أن المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه بدائرة مركز ههيا، والمبلغ المالى حصيلة البيع، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة، قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق الشرقية السجن المشدد غرامة مالية المصاريف الجنائية

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وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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