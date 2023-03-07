الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عامل متهم بقتل سيدة وابنها فى كفر الشيخ للمحاكمة

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، إحالة عامل زراعي مقيم بعزبة البرنس بمركز دسوق، للمحاكمة، وحددت 11 أبريل، لبدء جلسات المحاكمة، بتهمة  بقتل المجني عليها "هدير.ط"، وابنها “يوسف . ر”  عمدًا.

وتبين من قرار إحالة المتهم، بجهات التحقيق بكفر الشيخ، أن المتهم دلف إلى مسكن السيدة المذكورة خلسة، وما إن أبصرها وظفر بها، حتى انقض عليها، وطوق بذراعه عنقها حتى خارت قواها، وزادها بأن استخدم خرطوم بلاستيكي بجوارها محكمًا قبضته عليها، به وطوق عنقها، للاستيثاق من مفارقتها الحياة، قاصدًا من ذلك قتلها، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم قام بجرائم أخرى اقترنت بالجريمة الأولى في ذات المكان والزمان سالفي الذكر، حيث قتل المجني عليه عمدًا، بأن انقض عليه وكتم فاه، قاصدًا من ذلك قتله، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

جهات التحقيق محافظة كفر الشيخ عامل زراعي مركز دسوق قتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

تجديد حبس متهمى منصة «هوج بول» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

غيبوبة سكر.. وفاة طبيب بمستشفى السنطة أثناء أداء مهام عمله

كيف انتصر «النبراوي» على «الديب» في الجمعية العمومية للمهندسين؟.. القصة كاملة

شهادة محافظ «الفيدرالي الأمريكي» أمام الكونجرس ترسم ملامح أسعار الذهب

ترميم 20 شارع بنطاق 3 أحياء بالإسكندرية خلال أسبوع

ضبط 3400 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا: عدوان إسرائيلى أخرج مطار حلب الدولى من الخدمة

محكمة إسرائيلية تصدر قرارًا بهدم مدرسة أساسية فى بيت لحم

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولى لوقف اقتحامات قوات الاحتلال للحرم