إحالة عامل متهم بقتل سيدة وابنها فى كفر الشيخ للمحاكمة

قررت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، إحالة عامل زراعي مقيم بعزبة البرنس بمركز دسوق، للمحاكمة، وحددت 11 أبريل، لبدء جلسات المحاكمة، بتهمة بقتل المجني عليها "هدير.ط"، وابنها “يوسف . ر” عمدًا.

وتبين من قرار إحالة المتهم، بجهات التحقيق بكفر الشيخ، أن المتهم دلف إلى مسكن السيدة المذكورة خلسة، وما إن أبصرها وظفر بها، حتى انقض عليها، وطوق بذراعه عنقها حتى خارت قواها، وزادها بأن استخدم خرطوم بلاستيكي بجوارها محكمًا قبضته عليها، به وطوق عنقها، للاستيثاق من مفارقتها الحياة، قاصدًا من ذلك قتلها، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم قام بجرائم أخرى اقترنت بالجريمة الأولى في ذات المكان والزمان سالفي الذكر، حيث قتل المجني عليه عمدًا، بأن انقض عليه وكتم فاه، قاصدًا من ذلك قتله، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.