«الشيوخ»: إصدار 10884رخصة تشغيل وسجل صناعي في 6 شهور يعكس نجاح الدولة في دعم القطاع

قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية تقوم بجهود كبيرة في سبيل دعم وتعزيز الصناعة المحلية وتذليل العقبات أمام المصنعين من أجل إعادة تشغيل مصانعهم المغلقة أو فتح مصانع جديدة، مؤكدًا أن دفع القطاع الصناعي خطوة مهمة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع، بالإضافة إلى خفض فاتورة الاستيراد التى تتكبدها الدولة، في مقابل تحسين حجم الصادرات تمهيدا للوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات مصرية.

وأشار "صبور"، إلى أن نجاح هيئة التنمية الصناعية في إصدار 10884 رخصة تشغيل وسجل صناعي خلال النصف الثاني من عام 2022 بنسبة زيادة 43% عن الـ 6 أشهر السابقة منها 10427 ترخيص بالإخطار و457 ترخيصًا مسبقًا، أمر مبشر للغاية، يعكس نجاح سياسات الدولة في تنمية القطاع الصناعي وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة.

وشدد على ضرورة استمرار العمل من أجل دفع القطاع الصناعي من خلال تحقيق استقرار في السياسات النقدية والمالية بالإضافة إلى إطلاق حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، وإعادة تقييم للمنظومة الضريبية بمشاركة القطاع الخاص.