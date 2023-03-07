«الإحصاء»: 2.3 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال 11 شهرا

حققت صادرات مصر من الملابس الجاهزة طفرة جديدة، بعدما ارتفعت قيمتها إلى حدود 2.3 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 477.8 مليون دولار بنسبة 27.7%.

وبحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن صادرات الملابس الجاهزة على أساس شهرى سجلت 211 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضى و180 مليون دولار خلال شهر أكتوبر من العام نفسه.

وأضاف التقرير أن صادرات أقمشة قطنية ارتفعت أيضًا إلى حدود 204.2 مليون دولار خلال أول 11 شهرمن عام 2022 مقابل 151.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 52.9 مليون دولار.

بينما تراجعت صادرات سجاد وكليم إلى حدود 369 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 426 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 57 مليون دولار، كما تراجعت صادرات أثاث إلى حدود 208.5 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 216.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 8.4 مليون دولار.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فـى الميزان التجارى إلى 2.15 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2022 مقابل 3.50 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 38.5%.

وانخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبة 17.8%، حيـث بلغـت 3.79 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2022 مقابل 4.61 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صادرات بعض السـلع وأهمها:

(الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 13.3%، البترول الخام بنسبة 15.6%، أسمـــــدة بنسبــة 13.3%، منتجـــــات البتــرول بنسبة 36.8%).



وانخفضت قيمــة الــواردات بنسبــة 26.8%، حيـث بلغـــت 5.94 مليــار دولار خــــلال شهــر نوفمبر 2022 مقابـــل 8.11 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

(بتــرول خام بنسبــة 9.6%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 29.6 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 47.0%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 40.3%).