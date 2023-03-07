الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد والغرامة لسائق بتهمة الاتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة في القضية المقيدة ،برقم 1645 لسنة 2022 قسم شرطة مينا البصل.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهم "م. أ. ع" سائق، بمزاولة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه داخل سيارة، وعقب تفتيشه عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش السيارة محل البلاغ عثر بداخلها على كيس بلاستيكي يحوي بداخله علي عدد 50 طربة حشيش.

بمواجهته بالمضبوطات ،أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة المضبوطة لتسهيل عملية البيع وتحرر محضر بالواقعة ، وبالعرض علي النيابة تبين من تقرير المعمل الكيميائي ،أن المواد المخدرة المضبوطة تحوي علي مادة مخدر الحشيش ووزنت 266.26 جرام.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد غرامة مالية مائة ألف جنيه شرطة مينا البصل المستشار الدكتور محمد علي سكيكر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

تجديد حبس متهمى منصة «هوج بول» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

غيبوبة سكر.. وفاة طبيب بمستشفى السنطة أثناء أداء مهام عمله

كيف انتصر «النبراوي» على «الديب» في الجمعية العمومية للمهندسين؟.. القصة كاملة

شهادة محافظ «الفيدرالي الأمريكي» أمام الكونجرس ترسم ملامح أسعار الذهب

ترميم 20 شارع بنطاق 3 أحياء بالإسكندرية خلال أسبوع

ضبط 3400 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا: عدوان إسرائيلى أخرج مطار حلب الدولى من الخدمة

محكمة إسرائيلية تصدر قرارًا بهدم مدرسة أساسية فى بيت لحم

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولى لوقف اقتحامات قوات الاحتلال للحرم