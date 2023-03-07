السجن المشدد والغرامة لسائق بتهمة الاتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة في القضية المقيدة ،برقم 1645 لسنة 2022 قسم شرطة مينا البصل.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهم "م. أ. ع" سائق، بمزاولة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه داخل سيارة، وعقب تفتيشه عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش السيارة محل البلاغ عثر بداخلها على كيس بلاستيكي يحوي بداخله علي عدد 50 طربة حشيش.

بمواجهته بالمضبوطات ،أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة المضبوطة لتسهيل عملية البيع وتحرر محضر بالواقعة ، وبالعرض علي النيابة تبين من تقرير المعمل الكيميائي ،أن المواد المخدرة المضبوطة تحوي علي مادة مخدر الحشيش ووزنت 266.26 جرام.