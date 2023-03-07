الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

عاشور: استراتيجية التعليم العالى 2030 تعمل على دفع عجلة الاقتصاد

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي قائمة على التعاون مع كل الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين مختلف الجهات بشأن هذه الاستراتيجية وخروجها للنور للاستفادة منها.

وأضاف الوزير، خلال كلمته اليوم، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على تحقيق الرؤية المصرية 2030، وجودة التعليم والبحث العلمي ودفع عجلة الاقتصاد المصري، والاهتمام باقتصاد المعرفة وريادة الأعمال.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أهمية اهتمام المجتمع بإعداد الاستراتيجية الوطنية للوزارة، لافتًا إلى أن لجنة الحكومات كان عليها دور كبير في إصدار الاستراتيجية بمختلف التعليم الجامعي المتنوع سواء الحكومي أو الأهلي أو الخاص أو التكنولوجي، مشددًا على أن الوزارة كانت حريصة على مشاركة المجتمع المدني والسياسي في إعداد الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى دور الأحزاب السياسية والصالونات الثقافية، والاستماع إلى جميع الآراء المختلفة بالإضافة إلى الطلاب.

ولفت عاشور، إلى أن فعاليات الاسترايتجية الوطنية اليوم تشهد 5 ورش عمل، للاستماع إلى مختلف الرؤى بشأنها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي نبعت من 3 روافد، وهم «رؤية مصر 2030، ومفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، أهداف التنمية المستدامة»، مشيرًا إلى أنه نشأت بعض المبادئ التي بدأت منها رؤية الوزارة للاستراتيجية الشاملة للتطوير، وهم التكامل والتخصصات المتدخلة والاتصال والمشاركة الفعالة والاستدامة، والمرجعية الدولية، الريادة والإبداع.

إطلاق الإستراتيجية الوطنية استراتيجية التعليم اقتصاد اقتصاد المصري الاستراتيجية الوطنية الاستر إفتا

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