الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ الزراعة: مشروع مستقبل مصر نواة للدلتا الجديدة وسيصل لـ1.1 مليون فدان

مليون فدان
مليون فدان

أشاد الدكتور أحمد أبواليزيد أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، بمشروع «الدلتا الجديدة» كاشفًا أنه يبلغ حوالي 2.2 مليون فدان، وأيضا بمشروع «مستقبل مصر» الذي يعتبر نواة الدلتا الجديدة، ويزرع فيه حاليًا قرابة 450 ألف فدان، وسيصل إلى ما يقرب من 1.1 مليون فدان.

وقال أبو اليزيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الدلتا الجديدة يتميز بالحداثة في كل العمليات الخاصة في استصلاح الأراضي سواء من بداية تخصيص المشروع بالتعاون مع الجامعات المصرية، ومراكز البحوث المتخصصة للوقوف على أحدث التقنيات الزراعية، وهذا ما نتج عنه حدوث قفزات وسرعة لعمليات الاستصلاح الزراعي.

مشروع الدلتا الجديدة يرتكز على المحاصيل الاستراتيجية

وأضاف أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، أن مشروع الدلتا الجديدة ارتكز على المحاصيل الاستراتيجية الهامة ذات الصلة بالاستخدام اليومي للمواطن سواء على مستوى الأغذية المباشرة التي يتناولها المواطن أو الصادرات الخارجية أو إنتاج الأعلاف الخاصة بتوفير علف متكامل للإنتاج الحيواني.

 

2 مليون فدان استصلاح الأراضي المحاصيل الاستراتيجية مشروع الدلتا الجديد مشروع مستقبل مصر مشروع الدلتا الجديدة

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