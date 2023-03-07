وزيرة الهجرة: لا نتدخل فى رواتب المصريين بالخارج.. وتحويلاتهم ملك لهم

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الحكومة لا تتدخل في الرواتب والحسابات الشخصية للمصريين المقيمين بالداخل أو بالخارج.

وشددت وزيرة الهجرة، في تصريحات اليوم الثلاثاء، على أنه لا توجد نية لاستقطاع جزء من رواتب العاملين بالخارج أو من تحويلاتهم الشخصية التي هي ملك لهم، مضيفة أن الدولة تدعم بقوة أبناءها بالخارج، وتحرص على حماية وحفظ حقوقهم وحل مشاكلهم.

ولفتت إلى أن وزارة الهجرة تتواصل مع مختلف الجاليات المصرية بكل أنحاء العالم، وتستمع إلى مقترحاتهم ومتطلباتهم، وتقدم لهم البرامج التي تصب في مصلحتهم، وتعمل جاهدة على ربطهم بوطنهم وتشجيعهم وتحفيزهم وإشراكهم في مسيرة التنمية الجارية بالبلاد.