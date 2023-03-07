طارق النبراوي: تشكيل هيئة مكتب مجلس المهندسين غير مكتمل طبقا لقرارات الجمعية العمومية

أصدر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بيانا للرد على ما جاء في البيان المنسوب لهيئة مكتب النقابة والذي تم نشره على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال النبراوي: بخصوص ما نشر عبر صفحة النقابة، والذي يُعد التفافا على قرارات الجمعية العمومية لمهندسي مصر، وأيضا يتضمن إساءات موجهة إلى الجمعية العمومية هو تدليس وكذب وأمر مخزي.

وأضاف في بيانه: يفترض أن السادة أعضاء هيئة المكتب هم رجال دولة، وقد حضروا وشهدوا الجمعية العمومية التي حضرها ما يقارب من 4000 مهندس، وشاهدوا وقائعها بشكل كامل، لذا فالالتفاف على إرادة وقرارات الجمعية العمومية هو أمر مؤسف بالنسبة للشخوص التي أصدرت هذا البيان، خصوصا أن تشكيل هيئة المكتب الآن غير مكتمل طبقا لقرارات الجمعية العمومية.

وأشار: أؤكد أنني أمتلك العزيمة والإصرار على احترام و تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، والوقوف صفا واحدا لصالح المهندسين والنقابة والوطن، ولذلك اعتبر صفحة النقابة في الوقت الحالي غير معبرة عن النقابة العامة للمهندسين بشكل مؤقت لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وسبق أن نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانا منسوبا إلى أعضاء هيئة المكتب بمجلس نقابة المهندسين، بيانا بشأن الأحداث التي تمت في الجمعية العمومية العادية للنقابة أمس.

وقال البيان: بالنظر الى الاحداث المؤسفة والغوغائية التى شهدتها الجمعية العمومية والتى تم تنظيمها فى السادس من مارس ٢٠٢٣ بحديقة اوزوريس بمركز المؤتمرات، فإن هيئة المكتب تدين الأسلوب الذى تم به ادارة الجمعية العمومية والخروج المتعمد عن جدول الاعمال الذى تم اقراره من هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقاب.

وأضاف: سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على مصداقية قرارات مؤسسة من اعرق المؤسسات في الوطن الغالى وعلى اصولها وتقاليدها الراسخة .

فيما نفى المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق وعضو هيئة المكتب، إصدار أية بيانات تخصه أو تتعلق بموقفه مما تم.

وشهدت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، هتاف عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين ضد الأمين العام المهندس يسري الديب واطلقوا شعارات تطالب برحيله.

كما صوتت الجمعية العمومية المنعقدة الان بالموافقة على قرار اقترحه النقيب طارق النبراوي، بمطالبة المجلس الأعلى للنقابة بإعادة اختيار الأمانة العامة للمجلس.

وانعقدت مساء أمس، الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، المنعقدة بحديقة أوزوريس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بحضور 3431 مهندسا.

ويعد حضور المهندسين في هذه الجمعية هو الأكثر حشدا في تاريخ النقابة وانتهت الجمعية العمومية للمهندسين بقرارات مهمة، إذ شهدت إقرار القرارت التالية:

- الموافقة على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي.

- الموافقة على رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة، لما في ذلك من إخلال لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة.

- تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإعادة تشكيل كافة اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة كافة المهندسين.

- اعتماد ميزانية النقابة.

- زيادة معاش المهندسين لمبلغ 150 جنيها.

- الموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة(الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة.

- عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 يونيو 2023، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.