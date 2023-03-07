أحد أعضاء «سكان بيراميدز» يكشف تفاصيل جديدة حول سرداب هرم خوفو

قال كريستيان جروس، أستاذ الاثار في جامعة ميونيخ التقنية وأحد أعضاء مشروع «سكان بيراميدز» المسئول عن الكشف الأثري لسرداب هرم خوفو، إن الأهرامات جزء من التراث الثقافي العالمي ومن أهم المعالم التاريخية في مصر.

وتحدث جروس عن الاكتشاف في حوار مع شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، لافتا إلى البحث عن المزيد من الأسرار الخفية في الهرم الأكبر بالجيزة.

وأعلنت سلطات الآثار عن اكتشاف غرفة مخفية داخل هرم خوفو عمره 4500 عام - المعروف سابقًا باسم هرم خوفو - أو الهرم الأكبر بالجيزة.

يقع هرم خوفو خارج القاهرة مباشرة - سمي على اسم فرعون الأسرة الرابعة الذي بناه في أوائل القرن السادس والعشرين قبل الميلاد - وهو أحد المباني الثلاثة التي تشكل مجمع أهرامات الجيزة.

يُنسب الاكتشاف الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا إلى العلماء من مشروع مسح الهرم. بدأ في عام 2015، يستخدم المشروع الدولي - من بين أمور أخرى - التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء والموجات فوق الصوتية والمحاكاة ثلاثية الأبعاد لدراسة الهياكل بطريقة غير جراحية. قادهم ذلك إلى العثور على الغرفة المغلقة فوق المدخل الرئيسي للهرم.

يسعى أكثر من 80 باحثًا ، بقيادة متخصص الآثار المصري زاهي حواس ، لكشف المزيد من ألغاز الهرم.

قبل الاكتشاف، كانت ثلاث غرف رئيسية داخل الهرم معروفة بالفعل ويمكن زيارتها: الغرفة الجوفية، وغرفة الملكة وغرفة الملك ، التي تحتوي على تابوت الملك الفارغ.

ومع ذلك، كان يشتبه منذ عام 2017 في احتمال وجود تجويفين كبيرين آخرين في الداخل.

كان أساس الاكتشاف الجديد للغرفة المخفية هو القياسات باستخدام التصوير المقطعي بالميون ، وهي تقنية تصوير ثلاثي الأبعاد لأجسام كبيرة الحجم باستخدام الأشعة الكونية. لكن كيف تصل إليهم؟

وهنا يأتي دور كريستيان جروس من جامعة ميونخ التقنية - والعضو البارز في مشروع مسح الهرم.

ويُعرف مجال بحثه بالاختبار غير المدمر بطرق مثل الرادار والموجات فوق الصوتية. وقال جروس لـ دويتشه فيله:"الأهرامات جزء من التراث الثقافي العالمي، ولهذا السبب علينا توخي الحذر بشكل خاص أثناء البحث حتى لا يحدث أي ضرر".

وأشار إلى أن أجهزة قياس الرادار والموجات فوق الصوتية لا يمكن استخدامها فقط بطريقة غير مدمرة ، ولكن في بعض الحالات حتى بدون اتصال.

خلال التحقيقات في الهرم ، اتضح أن أحد التجاويف المفترضة كان قريبًا جدًا من السطح ، على بعد 40 سم فقط (16 بوصة).

باستخدام منظار داخلي صغير يبلغ قطره 6 ملليمترات (0.2 بوصة) ، تم إنتاجه في اليابان ، تمكن الباحثون من الوصول إلى ممر صغير ، مما أدى بهم إلى اكتشاف ممر كبير لا يمكن الوصول إليه من خارج الهيكل، ويبلغ طوله تسعة أمتار وعرضه مترين (29.5 × 6.5

قال جروس: "الجميع متحمسون للغاية"، و الآن، الأمر متروك للباحثين لتفسير الاكتشاف ومواصلة تحقيقاتهم الخاصة.

قال جروس:"نحن في مشروح مسح الهرم فريق في الغالب من العلماء والمهندسين، ومهمتنا هي العثور على الأشياء أولاً ، وتوفير أداة لعلماء الآثار وعلماء المصريات للقيام بمثل هذه الاكتشافات. نترك تفسير البيانات لهؤلاء المهنيين."

وقال كريستيان جروس: "أرى هنا إمكانات لا تصدق ، استخدام تقنيات مثل هذه لم يسبق له مثيل من قبل في علم الآثار، فلقد أظهرنا الآن أن مفهومنا ليس واعدًا فحسب ، ولكنه يؤدي إلى نتائج حقيقية، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما ستكشفه الاستكشافات الإضافية للأعمال الداخلية للأهرامات.