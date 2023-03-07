الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير فرنسى: مصر تعزز جهودها لدعم مشروعات حماية البيئة

تلوث
تلوث

أكد تقرير فرنسي، أن مصر تعزز جهودها لدعم مشروعات حماية البيئة والحد من التلوث وتقليل الانبعاثات الناتجة عن النقل العام وإدارة النفايات  في القاهرة

وقال موقع "أفريك ٢١" الفرنسي المعني بالشأن الأفريقي، إن الحكومة اعلنت عن تمويل إضافي قدره 9.13 مليون دولار لتنفيذ مشروع الحد من تلوث القاهرة الكبرى، ستركز المنحة المقدمة من مرفق البيئة العالمية على تعزيز إدارة النفايات الإلكترونية ونفايات المستشفيات.

ويتلقى مشروع الحد من تلوث القاهرة الكبرى في مصر تمويلاً قدره 9.13 مليون دولار، حيث تم منح المنحة في 1 مارس 2023 من قبل مرفق البيئة العالمية، وقادت وزيرة التعاون الدولي المصرية ، رانيا المشاط ، توقيع اتفاقية التمويل.

وستعزز الحزمة البالغة 9.13 مليون دولار إدارة النفايات الإلكترونية ونفايات المستشفيات ، بما في ذلك إنشاء محطات المعالجة وإعادة التدوير في القاهرة، وستدعم هذه المرافق المصانع القائمة في العاصمة المصرية ، والتي تدير معظمها شركات خاص. 

حماية صحة الإنسان والبيئة
اضاف التقرير، ستمول منحة مرفق البيئة العالمية أيضًا الأنشطة التي تهدف إلى تغيير سلوك سكان المدن ، من خلال زيادة الوعي بالآثار السلبية للتلوث الناجم عن هذه النفايات الخطرة. في عام 2017 وحده.

واوضح أن مصر أنتجت 4.4 مليون طن من النفايات الإلكترونية، بعضها جاء من القاهرة الكبرى، وعلى نفس القدر من الخطورة ، فإن إدارة النفايات الطبية تشكل مصدر قلق للسلطات المصرية.

في القاهرة الكبرى، سيقلل المشروع أيضًا من تلوث الهواء الناجم عن بقع الدخان الكثيفة المسماة "السحابة السوداء"، وبحسب وزارة البيئة المصرية ، فإن هذه السحب السوداء مسؤولة عن 42٪ من تلوث الهواء في البلاد. في 15 سبتمبر 2021 ، أصدر البنك الدولي تمويلًا أوليًا بقيمة 200 مليون دولار لهذا المكون من المشروع.

البيئة العالمية الحد من التلوث السحابة السوداء الدخان الكثيف الشأن الإفريقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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