شيرين رضا تكشف أصعب مشاهدها فى «وبينا ميعاد»

قالت الفنانة شيرين رضا، إن من أهم أسباب نجاح مسلسل "وبينا ميعاد"، أن الجميع كان صادق في أدائه وعمل على الشخصية حتى الأطفال، مشيرة إلى أن الجمع التزم بالشخصية ولم يتركها.

وأكدت شيرين رضا، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن شخصية "نادية"، التي قدمتها في العمل كانت خائفة منها في البداية، لأن هناك العديد من السيدات في نفس الموقف، مشيرة إلى أن شخصية نادية لم تكن لتجد الوقت لتعدل من نفسها.

وتابعت، أن تصوير العمل بدأ منذ أكتوبر الماضي والتصوير تم الانتهاء منه مع عرض الحلقة العشرين من العمل.

أصعب مشاهدها

وعن أصعب مشاهدها في المسلسل قالت، إنه كان وقت اجتماعها مع بناتها والحديث معهم عن زواجها، مشيرة إلى أنها اعترضت على رؤية المؤلف بأن تبدأ هي بالإعتراف بحبها له وذلك لأن شخصية نادية "ناشفة" وصعب تعترف بحبها.

أبطال المسلسل

“وبينا ميعاد”، من إخراج هاني كمال وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، بسمة، داليا شوقي وخالد أنور.