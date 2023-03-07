مذيعة «مراتى فى ورطة»: البرنامج جدد الحب بين الزوجين

قالت سارة زادة، مذيعة المقالب ومقدمة برنامج "مراتي في ورطة"، إن البرنامج كان يهدف استفزاز الزوجة بالتعاون مع الزوج، حيث كان يتم التعرف على الكثير من المعلومات الشخصية عن الزوج والتي من خلالها يتسرب الشك والغيرة للزوجة.

"مراتي في ورطة"

وأكدت سارة زادة، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الزوج في الكثير من الحلقات لا يعلم هدف البرنامج، معبرة:" أزواج كتيرة مش بيعرفوا المقلب، وجزء كبير اعتذر عن التصوير، وأكتر حاجة كانت بتضايقني هي الشتيمة".

تجديد علاقة الحب

وتابعت: "اضربت من بعض الضيوف والبعض الآخر كان بيصعب عليا جدًا، وكنت بعتذر في نهاية الحلقة".

وذكرت أن البرنامج عمل على تجديد علاقة الحب بين الزوجين بصورة كبيرة، قائلة: "مراتي في ورطة أفضل برنامج وتجربة جميلة في حياتي لن تتكرر".